Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Новосибирском государственном университете вчера стартовала проектно-аналитическая сессия программы «Приоритет 2030», она будет проходить три дня. В ней принимают участие более 50 сотрудников университета, а также эксперты ФГАНУ «Социоцентр» — Галина Евтина, начальник управления индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) Тюменского индустриального института, кандидат технических наук, доцент; Виталий Алещенко, ведущий научный сотрудник отдела прикладных региональных исследований ИЭОПП СО РАН, доктор экономических наук, заместитель директора по развитию федерального государственного бюджетного учреждения науки «Омский научный центр» Сибирского отделения Российской академии наук; Андрей Школин, ведущий научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН.

Первый день начался с небольшой ознакомительной экскурсии по университету и основным исследовательским лабораториям, также гости посетили Институт ядерной физики СО РАН, который является партнером НГУ по реализации одного из ключевых стратегических проектов, реализуемых в рамках программы «Приоритет 2030», — «Радиационные технологии будущего».

Виталий Алещенко, эксперт «Социоцентра», говоря о задачах сессии, отметил:

— Наш объект изучения на эти три дня — управление изменениями. Конечно, у университета есть своя исторически сложившаяся модель развития. Однако вуз не стоит на месте, он движется вперед. И нам важно понять, как в вашем восприятии будет меняться модель развития, как будут меняться подходы к проведению исследований, разработок, как фундаментальных, так и прикладных, в интересах индустриальных партнёров. Проанализировать, в какую сторону происходят сдвиги, где вы эти сдвиги ощущаете, в чем они, что получается, что не получается, что нужно сделать для того, чтобы эти изменения стали более видимыми. Это и будет основным содержанием сессии.

В первый день, 9 октября, руководство НГУ также представило программу развития университета до 2030 года. Михаил Федорук, ректор НГУ, отметил особую интегрирующую роль НГУ:

— НГУ с момента своего создания был исследовательским университетом, что открывает новые возможности для развития. В рамках программы «Приоритет 2030» наш трек называется исследовательским, наша задача — это переход к университету 3.0, предпринимательскому университету. Целевая модель на горизонте завершения программы сформулирована следующим образом: НГУ является лидером, ведущей научной интегрирующей площадкой по формированию приоритетов научной политики, играет определяющую роль в цифровой, инжиниринговой трансформации предприятий реального сектора и экономики и в обеспечении технологической независимости страны. Исходя из данного видения, мы определили стратегические проекты в рамках программы «Приоритет 2030».

Цели и результаты в области образовательной, научно-исследовательской политики, а также политики в области инноваций и коммерциализации разработок, в сфере молодежной политики, управлении человеческим капиталом, цифровой трансформации гостям презентовали проректоры и руководители профильных подразделений университета. Также были представлены основные стратегические проекты НГУ, реализуемые в рамках программы «Приоритет 2030».

В течение ближайших двух дней участники сессии проанализируют результаты текущего этапа реализации программы, будут работать над выявлением барьеров развития и проектировать следующие шаги. Результаты работы проектно-аналитической сессии станут основной для эффективной реализации университетом программы «Приоритет 2030».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI