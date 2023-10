В ГУУ прошла и запомнилась Всероссийская школа КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 28 сентября по 2 октября 2023 года в Государственном университете управления при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Телевизионного творческого объединения «АМиК» прошла Всероссийская школа КВН.

Обучаться креативным навыкам собралось 200 человек со всей России, от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре, включая Донецк и Луганск. Многие из них никогда ранее не играли в КВН, а некоторые уже успели поучаствовать в телевизионных проектах.

29 сентября состоялась пленарная сессия с участием заместителем директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Ольги Негровой, проректора ГУУ Павла Павловского и представителя ТТО «АМиК», редактора Премьер-лиги и других телевизионных проектов Владимира Костура. Модератором выступил заместитель начальника Управления молодежной политики и воспитательной работы Роман Новенников.

Первым учеников школы КВН сразу с шуткой поприветствовал Павел Павловский:

«Добрый день. Я очень рад… Очень рад быть проректором. И очень рад видеть вас в стенах Государственного университета управления. Да, здесь строгие правила, но я уверен, что всем вам тут понравится».

Надо сказать, что перед началом пленарного заседания присутствующим продемонстрировали забавную презентацию с использованием мемов и участием искусственного интеллекта. А кроме того, при помощи QR-кодов участники школы составили географическую карту мероприятия, создали облако слов и стену желаний, а также получили возможность зарегистрироваться на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт с 29 февраля по 7 марта 2024 года в Сириусе.

Ольга Негрова сообщила собравшимся, что Всероссийская школа КВН проходит во второй раз. В прошлом году она так же базировалась на площадке ГУУ. «Это замечательно, что традиция начинает жить. Мы не так давно поняли, что КВН – это не только весёлая игра, но и траектория развития. Многие реализуют себя с помощью навыков, полученных за годы игры в КВН, становятся профессионалами благодаря этому опыту. Желаю вам тоже стать профессионалами креативных индустрий, в том числе благодаря этой программе».

Владимир Костур при помощи аплодисментов участников узнал, кто уже играл в КВН ранее, а для кого это будет первый опыт. Был краток и закончил с юмором: «Добро пожаловать в секту. Добро пожаловать в лучший вуз страны. И меня так никто не просил говорить».

Перед сессией вопросов от учеников Ольга Негрова ещё немного рассказала о Всероссийской школе КВН и о меняющейся специфике движения весёлых и находчивых. Упомянула, что летом в Калининграде прошла первая в истории научно-практическая конференция КВН, что раньше было сложно себе представить. Сообщила, что заявок на участие во Всероссийской школе КВН было гораздо больше, чем установленная квота в 200 мест, а значит интерес к программе существенный. К сожалению, в не всегда хватает человеческих ресурсов на реализацию проектов в максимальных масштабах. Но в то же время ситуация в последнее время заметно улучшается и во многих вузах появляются проректоры по молодёжной политике.

Далее ученикам была предоставлена возможность задать свои вопросы.

— Как расположить руководство вуза к финансовой поддержке КВН?

Ольга Негрова: «Сначала нужно пройти определённый путь в КВН, чтобы вузу стало интересно поддержать именно вас. Важно, чтобы вы были полезны университету не только внешним пиаром, но и внутри, помогали каким-то образом. Надо понимать, что ресурсы вуза ограничены, у него много направлений работы, а если вы будете работать сразу по нескольким, то увеличите шансы на финансовую поддержку. Кроме того, существуют различные гранты для физических лиц и другие возможности, ищите их. Наш департамент перед каждым фестивалем в Сочи шлёт по университетам письма с просьбами поддержать команды. Но не обязательные к исполнению директивы, данный вопрос остаётся на усмотрении ректоратов. Тем не менее есть много вариантов самим найти государственные деньги через гранты и конкурсы».

Владимир Костур: «Необходимо конкурировать. Никто не обязан вас сразу поддерживать, но никто и не обязан сразу сдаваться».

— У вас, как у организаторов, какие ожидания от Всероссийской школы КВН?

Ольга Негрова: «Нам важно чтобы школа не прошла для вас бесследно. Чтобы вы улучшили свои навыки настолько, насколько это вообще возможно за три дня».

Роман Новенников: «Мне бы хотелось видеть наших выпускников на сцене фестиваля в Сочи. А впоследствии, возможно, и в Общественной палате, как Сангаджи Тарбаева».

— Вопрос об инклюзивности в КВН. У нас в вузе есть ребята с ограниченными возможностями, которые тоже хотят играть, но у нас есть сомнения насколько это корректно. Стоит ли с ними работать?

В ответ на этот вопрос Владимир Костур рассказал о «СВОЕЙ лиге» КВН Всероссийского общества инвалидов, о команде «Хот-дог», которая играет в лиге КВН «Нева» и участвует в шоу «Лига городов» на ТНТ, а также других примерах команд, которые полностью или частично состоят из инвалидов. «Не надо стесняться этих людей. Если они сами хотят играть и адекватно воспринимают своё положение, имеют определённый уровень самоиронии, то почему нет? Поверьте, никто в зале не подумает, что вы придумываете шутки о своих сокомандниках без их ведома. С ними можно играть. На самом деле вы таким образом показываете свою человечность».

— Возможна ли система переноса учебных сессий, чтобы они не накладывались на фестиваль в Сочи?

Ольга Негрова: «Кроме зимнего фестиваля КВН есть ещё множество других подобных студенческих мероприятий, которые пересекаются с учёбой. Мы уже работаем в эту сторону, но кардинальных изменений ожидать не стоит. Пока такие вопросы вполне можно решать в частном порядке, например, договорившись сдать сессию заранее».

После небольшого перерыва Владимир Костур провёл лекцию о КВН, на которой рассказал, как собрать команду, объяснил особенности конкурсов, поделился схемами написания материала и другими тонкостями весёлой, но очень сложной игры КВН.

Ученики разделились на 20 команд и за три дня подготовили материал к отчётной игре, которая состоялась 1 октября. Игра намерено проводилась без музыкального сопровождения и микрофонов, чтобы дополнительно озадачить участников и создать специфическую атмосферу сочинского фестиваля КВН. Зато вёл её чемпион Высшей лиги Алексей Шальнов из команды «Имени меня» (Королёв), а жюри собралось весьма компетентным: проректор ГУУ и участник Высшей лиги КВН в составе Сборной ГУУ Павел Павловский, участник Высшей лиги в составе команды «Красный лис» (Владивосток) Роман Головин, финалист Высшей лиги КВН в составе команды «Ровеньки» (Орёл) Николай Ткач, участник Высшей лиги в составе Сборной ГУУ и МИСиС Павел Красильников, сотрудник пресс-службы ГУУ, автор первого Телеграм-канала о КВН Андрей Козлов.

Несмотря на ограниченное время подготовки, команды смогли придумать разнообразные концепции, подобрать форму, написать шутки и отрепетировать выступления. Серьёзных ошибок не было практически ни у кого, хотя многие участники никогда ранее не играли в КВН. Это стало возможным благодаря работе 10 кураторов – участников Высшей, Премьер и Первой лиги КВН, часть из которых так же впервые примерили на себя роли наставников.

Пользуясь шуткой одной из команд, жёсткий и грязный тимбилдинг удался. Жюри, кураторы и сами ученики были довольны проделанной работой. Вечер 1 октября закончился праздничным ужином и тематическим квизом, прошедшим в атмосфере всеобщего веселья и распевания известных музыкальных отбивок из КВН. За флёром шуток, песен и самоиронии никто и не заметил, как у более чем 200 участников и организаторов Всероссийской школы КВН появился новый интересный опыт, сложились коммуникации и наработались мягкие навыки.

