Волшебное многоголосье: в Москве пройдет музыкальный конкурс «Хоровой ринг»

С 4 ноября по 5 декабря в Москве впервые пройдет фестиваль-конкурс хорового искусства «Хоровой ринг». Его организуют Объединения культурных центров Западного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов столицы. Принять участие могут хоровые коллективы, которые занимаются в окружных учреждениях культуры и дополнительного образования. Музыкальные ансамбли получат уникальную возможность продемонстрировать свои творческие достижения и побороться за звание лучшего хора своего округа. Прием заявок начнется 4 ноября.

Присоединиться к состязанию приглашают детские хоры и взрослые коллективы в трех возрастных категориях: от 10 до 18 лет, от 19 до 55 лет и от 55 до 100 лет.

Конкурс хорового мастерства будет проходить в три этапа. Первый тур станет отборочным. Его проведут в онлайн-формате с 4 по 19 ноября. В течение этого времени нужно заявить о своем участии и прислать видеозаписи с исполнением двух произведений. Форму заявки можно найти на сайте. В ней необходимо указать название коллектива, возрастную категорию, исполняемые произведения и ссылку на видео. Важное условие: одно из сочинений должно быть патриотической направленности, в том числе прославляющее воинскую славу России. Другое произведение можно представить в академическом, народном, эстрадно-джазовом или фольклорном стиле. Общая продолжительность программы не должна превышать 10 минут.

Все видеозаписи выступлений, которые пришлют участники, посмотрит экспертное жюри. В него войдут преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств и сотрудники объединений культурных центров, имеющие профильное образование. Каждое исполнение будут оценивать по нескольким параметрам. Например, эксперты обратят внимание на чистоту пения, соблюдение ритма и темпа музыкальной композиции, оригинальность и уверенность исполнения, а также на сценические образы и костюмы участников. После просмотра видеозаписей жюри определит по четыре лучших хора в каждой возрастной категории. Победители первого тура получат приглашение перейти на второй очный этап.

Выступления хоров начнутся 20 ноября и завершатся 26 ноября. Коллективы должны представить новые произведения в разных стилях. Одно из сочинений рекомендуется продемонстрировать а капелла (без музыкального сопровождения). Красивое хоровое пение смогут послушать все желающие, вход на выступления будет свободным. Прослушивания пройдут в культурных центрах «Зодчие» (улица Партизанская, дом 23), «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43) и «Лира» (бульвар Адмирала Ушакова, дом 12). После очных выступлений жюри отберет девять лучших коллективов для участия в финале.

Завершающий этап «Хорового ринга» пройдет в культурном центре «Рублево» 5 декабря. Вход свободный. Финальные номера будет оценивать другой состав жюри. Судейскую коллегию сформируют из ведущих деятелей культуры и искусства Москвы, преподавателей музыкальных вузов и медийных персон. Коллективам нужно будет исполнить два произведения из первого или второго этапа. После этого жюри объявит победителей конкурса — три хора в трех возрастных группах. Затем их пригласят принять участие в суперфинале, который состоится в этот же день, 5 декабря. Претенденты на Гран-при должны спеть гимн Москвы — песню «Дорогая моя столица», написанную композитором Исааком Дунаевским на слова Марка Лисянского и Сергея Аграняна. Завершится праздничный вечер гала-концертом и награждением победителей.

Более подробную информацию о конкурсе «Хоровой ринг» можно узнать на сайте.

