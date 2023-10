Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

16 октября — Всемирный день хлеба. В честь этого события библиотека № 243 приглашает маленьких гостей на праздник.

Ребята совершат путешествие в историю, узнают о появлении хлеба, о пути от зерна до каравая, о блокадном пайке. Дети вспомнят и продолжат пословицы и поговорки, ответят на вопросы сказочной викторины, отгадают загадки по теме, а также прочитают стихи и рассказы о хлебе.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI