Аспирант НГУ вошел в число победителей форума «Наука будущего — наука молодых!»

VIII Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых», состоялся в городе Орле 20-23 сентября. Аспирант Физического факультета Новосибирского государственного университета, младший научный сотрудник Лаборатории волоконных лазеров Дмитрий Кудашкин занял второе место в номинации «Физика и астрономия» с исследовательской работой «Создание и перестройка микрорезонаторов мод шепчущей галереи на основе волоконных световодов».

— Один из проектов лаборатории волоконных лазеров, над которым я работаю, — исследование свойств и разработка оптических микрорезонаторов мод шепчущей галереи. Моды шепчущей галереи представляют собой интересный эффект, берущий свое название от шепчущей галереи, расположенной под куполом собора Святого Павла в Лондоне. Если, стоя у стены, прошептать что-то в стену, то акустическая волна, отражаясь от нее, может распространяться по кругу вдоль галереи таким образом, что человек, стоящий у стены, диаметрально противоположной говорящему, услышит, что тот сказал. Такой же эффект возможен и для электромагнитных волн. Более того, было обнаружено, что на этом эффекте возможно создание оптических микрорезонаторов с гигантской добротностью, то есть возможностью накапливать энергию. Такие МШГ-резонаторы имеют большое число применений. На их основе можно создавать различные сенсоры и датчики, резонаторы для лазеров и оптические буферы, — объяснил Дмитрий Кудашкин.

Объектом исследований молодого ученого стали микрорезонаторы, в основе которых лежит обыкновенное оптическое волокно. Это довольно дешевый и доступный объект, и если просто удалить с него вторичную пластиковую оболочку, можно получить микрорезонатор. Так как волокно является цилиндром, то у микрорезонатора появляется дополнительная ось, вдоль которой может распространяться электромагнитное излучение. Задача Дмитрия Кудашкина состояла в разработке способов управлять распространением излучения вдоль оси волокна.

Участие в форуме и победа в нем оказались для молодого исследователя большой неожиданностью. О самом форуме он узнал случайно — из рассказа коллеги за три дня до окончания приема заявок. Но это не остановило ученого.

— Я решил, что это прекрасная возможность быстро написать «скелет» для моей аспирантской выпускной квалификационной работы. Сюрпризом для меня стало известие, что моя работа прошла в очный финал. На победу не особо рассчитывал — в конкурсе участвовало 19 аспирантов с исследованиями из разных областей физики, некоторые из них были довольно сильными, например, работа аспирантки Института ядерной физики СО РАН им. имени Г. И. Будкера СО РАН Марины Бикчуриной, связанная с бор-нейтрон захватной терапией или исследование Бориса Швецова из Курчатовского института, посвященное мемристивным структурам для нейроморфной электроники. Я до конца был уверен, что победит именно Марина Бикчурина. Кроме того, было много работ прикладного характера, например, о форме сопла для впуска воздуха для охлаждения авиационных двигателей или об отделении воды от нефти. Были и довольно фундаментальные работы по квантовой теории поля. Спектр работ оказался широким, а темы исследований — актуальными, так что в каком-то смысле для нас это была своего рода лотерея и кандидатов на призовое место оказалось много, — поделился Дмитрий Кудашкин.

Исследователь постарался рассказать о своей работе максимально понятно и доступно для широкой аудитории. Сделать это было непросто. Жюри заранее оценивало постер каждого конкурсанта, таким образом определяя список финалистов. Надо было сделать так, чтобы человеку с одного взгляда стало понятно, чему было посвящено исследование и какая работа была проделана ученым. С этой задачей Дмитрий Кудашкин успешно справился и вышел в финал. Далее последовало устное выступление. На него каждому участнику конкурса, независимо от того, студент он или аспирант, было выделено всего по 7 минут. Это тоже было сложным и интересным испытанием.

— Выдать подводящую информацию об исследовании и объяснить суть своей работы за такое малое количество времени оказалось настоящим квестом. Но жюри оценило мою презентацию очень высоко. Однако свою победу не считаю лишь своим достижением. Представленная мною работа выполнена в лаборатории волоконных лазеров Физического факультета НГУ. Моими руководителям были Дмитрий Чуркин и Илья Ватник. Я хочу выразить особую благодарность всему нынешнему и бывшему коллективам лаборатории, потому что нельзя сказать, что я что-то сделал бы сам без их помощи и наших коллективных обсуждений, — сказал Дмитрий Кудашкин.

