Александр Стуглев стал Почетным профессором Политеха

9 октября Председатель Правления и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев стал Почетным профессором СПбПУ. Торжественная церемония состоялась на заседании Ученого совета университета. Александру Анатольевичу вручили диплом и мантию Почетного профессора. За это решение 3 июля 2023 года Учёный совет СПбПУ проголосовал единогласно.

Александр Анатольевич Стуглев родился 3 ноября 1972 года. После окончания в 1996 году Балтийского государственного технического университета им. Д.Ф. Устинова начал работу в сфере организации конгрессов и конференций, поступив на работу в ООО «Выставки-Семинары-Бизнес». Вскоре был назначен генеральным директором этой компании. В 2006 году возглавил компанию «Рестэк Конгресс», которая была оператором Петербургского международного экономического форума, затем принял участие в ее ребрендинге под управлением Министерства экономического развития и торговли РФ.

В 2007 году стал исполнительным директором Фонда «Петербургский международный экономический форум», а в 2009 году назначен директором Фонда «ПМЭФ». В декабре 2015 года Фонд «ПМЭФ» переименовывают в Фонд Росконгресс, и уже в 2018 году Александр Анатольевич возглавил правление Фонда Росконгресс, а также стал председателем правления Ассоциации «Национальное конгресс-бюро». В 2019 году окончил программу развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС.

Сегодня Фонд Росконгресс — значимый российский институт развития и крупнейший в нашей стране организатор конгрессно-выставочных и общественных мероприятий. Руководством Фонда организованы и проведены сотни мероприятий в России и за рубежом с участием первых лиц государств, правительств, глав корпораций и бизнесменов, СМИ и представителей науки и искусства.

Росконгресс — структура мирового уровня. Это кропотливая работа и выставочные пространства по России и всему земному шару. Нас всегда радует грамотная государственная позиция руководства Росконгресса по любым вопросам. Мы всегда находим оптимальные варианты участия нашего университета в той или иной выставке. Что хочу отметить, выставочные стенды Политеха среди многочисленных вузов — это всегда образец и пример того, как надо демонстрировать свои достижения. Эта награда, прежде всего, знак уважения и понимания вашего вклада, Александр Анатольевич, в российский образовательный процесс. И звание Почетного профессора СПбПУ точно отражает вашу роль в просветительской деятельности, которую вы ведете. Ведь вы даёте отличную возможность ведущим высшим учебным заведениям показывать, что они могут и на что они способны , — отметил в приветственном слове ректор СПбПУ Андрей Рудской.

С 2018 года Фонд Росконгресс и Петербургский Политех тесно сотрудничают и сегодня являются полноценными партнерами в области конгрессно-выставочной деятельности. Уже несколько лет Фонд содействует представлению достижений СПбПУ на ключевых международных мероприятиях, в числе которых Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум, Саммит «Россия — Африка» и многих других.

«Я очень рад и благодарен. Для меня это стало большой неожиданностью. Я хочу с восхищением отметить успехи СПбПУ. Я поступал в Политех, но жизнь сложилась так, что учился я в итоге в „Военмехе“. Зато мой сын закончил инженерно-строительный институт СПбПУ, — обратился к Учёному совету СПбПУ Александр Стуглев. — Сейчас я вспоминаю тяжёлые 90-ые годы. Тогда никто особо не верил в наши вузы. Прекрасно помню отток людей из системы высшего образования, которые зачастую выбирали учёбу или преподавание за рубежом. Тогда вы сделали всё, что сохранить престиж университета. А сейчас вы являетесь мировым лидером, двигаете науку и общество вперёд. Уверен, что те, кто сделал в непростые времена правильный выбор и сохранил себя для России, сегодня об этом не жалеют. Политех готовит глубоко содержательные стенды, а ещё они становятся настоящим украшением выставочных экспозиций. Хочу отметить студентов вуза, которые помогают нам с организацией ведущих экономических форумов. Для них это отличный опыт работы в команде, и они всегда проявляют себя очень хорошо. Так что совместно мы растим достойную смену. Тех ребят, кто в новой жизни не будет бояться сложностей, кто будет обладать необходимым запасом знаний и навыков. Я верен, что мы будем гордиться выпускниками СПбПУ и будем гордиться нашей страной».

Политех ежегодно принимает участие в крупнейших мероприятиях, содействующих прямому диалогу между разработчиками и потребителями, профильных министерств и ведомств. Активное участие в крупномасштабных тематических мероприятиях, коррелирующих со сферой деятельности и специализацией вуза, позволяет максимально оценить национальное значение научно-исследовательского потенциала университета в самых разных областях.

«Мы все делаем общее дело. И Александр Анатольевич Стуглев — тот человек, который делает его именно общим, — сказал во время торжественной церемонии учёный секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов, деятельность которого тесно связана с конгрессно-выставочной деятельностью. — Во многом благодаря его личным усилиям и вовлеченности Санкт-Петербургский политехнический университет может следовать своему главному принципу — быть на фронтире мировых технологий, в эпицентре ключевых научных и образовательных событий, в постоянном живом диалоге с коллегами и партнерами из промышленности, бизнеса, общественных и государственных институтов развития. Ведь без преувеличения все основные события так или иначе начинались с прямого экспертного диалога. И от имени нашего университета и от себя лично благодарю Александра Анатольевича за те возможности, которые он дает нам в нашей работе. За возможность коммуникации. За роскошь личного общения».

Александр Стуглев — профессионал своего дела, награжденный государственными наградами, включая Орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Для Политеха большая честь видеть главу Фонда Росконгресс в числе Почетных профессоров вуза.

