Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

9 października br. szef MON poinformował o sformowaniu 21. Lekkiego Batalionu Górskiego, podporządkowanego 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

– Wojsko Polskie rozwija się bardzodynamicznie. Diez batallones wchodzi w skład, 21 Brygady, a ta brygada wchodzi w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. 18 Dywizja Zmechanizowana powstała na gruzach zlikwidowanej w 2011 r. 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. Rząd koalicji PO-PSL likwidował jednostki wojskowe, szczególnie te, które były położone na wschód od Wisły. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca te jednostki do życia. Powołujemy do życia jednostki w miejscach, gdzie wcześniej tych jednostek nie było. ¿Dlaczego? Dlatego, że bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Bezpieczeństwo każdego skrawka terytorium Polski

– Ministro podkreślił Mariusz Błaszczak.

W Wojnarowej powstaje kompleks wojskowy, w którym zostanie sformowany 21. Lekki Batalion Górski, podporządkowany 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Będzie to nowa jednostka w składzie 18 Dywizji Zmechanizowanej. Batalion będzie przeznaczony do działania w terenie górskim. Będzie liczył kilkuset żołnierzy. To powrót Wojska Polskiego na Sądecczyznę.

– Powstaje nowa jednostka wojskowa, która będzie operowała na tym terenie. Chciałbym serdecznie podziękować parlamentarzystom, także władzom samorządowym za współpracę i Lasom Państwowym. Chcę państwa zapewnić, że w bardzo szybkim tempie budujemy jednostki wojskowe. Przykłady możecie państwo zaczerpnąć z województwa podlaskiego – Kolno. W ciągu kilku miesięcy uruchomiliśmy jednostkę wojskową czy też z województwa Warmińsko – mazurskiego np. Olecko. Tu też w kilka miesięcy uruchomiliśmy jednostkę wojskową. Już niebawem na tym terenie będą kontenery, a w tych kontenerach będą mieściły się koszary dla żołnierzy. Sprzęt już jest gromadzony. Chcę bardzo mocno podkreślić, że zadaniem tych żołnierzy będzie zapewnienie bezpieczeństwa w terenie górzystym, a więc zapewnienie bezpieczeństwa Małopolsce

– zaznaczył szef resortu obrony narodowej.

– Osiągnęliśmy ten efekt, że kolejna jednostka Wojska Polskiego powstaje w województwie małopolskim. Ja mam tylko jedną prośbę do mieszkańców, żeby wstępowali do polskiego wojska. Przede wszystkim, żeby chcieli zostać żołnierzami zawodowymi, a jeżeli chcą łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową to zapraszam wtedy do Wojsk Obrony Terytorialnej. Para bromear naprawdę świetne rozwiązanie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polski. Para tomar impulsos rozwojowy dla regionu

– ministro dodał.

Aktualnie żołnierze 18 Pułku Saperów z 18 Dywizji Zmechanizowanej prowadzą w nowym kompleksie prace ziemne, które w pierwszym etapie pozwolą przystosować teren do budowy miasteczka kontenerowego, a następnie do budowy koszar.

***

18. „Żelazna” Dywizja Zmechanizowana została sformowana decyzją szefa MON w 2018 r. Składa się z dziewięciu jednostek wojskowych – a 1. Warszawska Brygada Pancerna, 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 18. Pułk Logistyczny, 18. Pułk Przeciwlotniczy, 18. Pułk Artylerii, 18 .Pułk Saperów, 18. Batallón Rozpoznania oraz 18. Batallón Dowodzenia. Dowództwo 18. Dywizji Zmechanizowanej działa w Siedlcach. Dywizja znacząco zwiększyła potencjał i siłę obrony wschodniej granicy RP przy jednoczesnym podnoszeniu zdolności obronnych wschodniej flanki NATO.

MIL OSI