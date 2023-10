09.10.2023 Obiekty w Skubiance będą służyć na potrzeby Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

9 października br. w Skubiance, szef MON wziął udział w przekazaniu gruntów od Lasów Państwowych dawnego ośrodka wypoczynkowego Federacji Rosyjskiej na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Ten symbol polega na tym, że od agresora, od państwa, które napada państwa z nim sąsiadujące czyli od Rosji odzyskaliśmy teren, który będzie służył Wojsku Polskiemu, będzie służył Wojskom Obrony Terytorialnej, których dowództwo stacjonuje tu niedaleko. W Zegrzu jest batalion dowodzenia, jest szkoła podoficerska. Dynamicznie rozwijają się Wojska Obrony Terytorialnej. Ponad 38 tysięcy żołnierzy. Dynamicznie rozwija się Wojsko Polskie, to już ponad 187 tysięcy żołnierzy. Ten teren będzie służył do ćwiczeń polskiemu wojsku. To naprawdę bardzo dobra wiadomość. To wiadomość symboliczna

– powiedział minister M. Błaszczak.

Nieruchomość, która zostanie przejęta przez MON od Lasów Państwowych stanowiła wcześniej własność Federacji Rosyjskiej. Jej użytkownicy zdewastowali ją niemal całkowicie. Teraz będzie służyć potrzebom Wojska Polskiego – powiększy bazę szkoleniową żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stacjonujących w garnizonie „Zegrze”. Stanowi to część szerszego programu działań MON na rzecz poprawy warunków służby żołnierzy w całej Polsce, odbudowywania zlikwidowanych jednostek wojskowych i powoływania nowych.

Już niedługo Terytorialsi będą podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje w nowej lokalizacji. Skubianka to teren znajdujący się blisko Zegrza (Dowództwa WOT), na terenie Mazowsza (rejon odpowiedzialności aż trzech brygad OT. Znajduje się tutaj również Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, a także Szkoła Podoficerska Sonda i batalion dowodzenia). Każda dodatkowa lokalizacja na cele WOT przynosi korzyść w rozwoju Formacji. Przejęcie obiektu w Skubiance przez WOT zwiększa przede wszystkim możliwości szkoleniowe formacji (zakres szkolenia z zielonej taktyki i topografii).

Teren ten będzie wykorzystywany głównie do szkolenia i rozwijania posiadanych zdolności przez żołnierzy WOT głównie z garnizonu Zegrze oraz z okolicznych rejonów (brygady ościenne). Plusem jest również bliskość okolicznych obiektów szkoleniowych (strzelnica na Skubiance)

Podczas spotkania w Skubiance minister Mariusz Błaszczak odniósł się do wydarzeń w Izraelu i trwającej ewakuacji polskich turystów.

– Korzystając z okazji chciałbym podziękować żołnierzom Wojska Polskiego, pilotom, ale także obsłudze, moim współpracownikom z resortu obrony narodowej za bardzo sprawnie przeprowadzoną i prowadzoną akcję ewakuacji polskich turystów z Izraela. Chciałem bardzo mocno podkreślić, że akcje będziemy kontynuować tak długo, jak będzie tak potrzebne

– zaznaczył szef MON

>>> GALERIA – Przekazanie nieruchomości na potrzeby Sił Zbrojnych

