Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Liczy się każdy głos – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój twojej gminy09.10.2023

Wybory a święto demokracji. Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. Por zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy hace 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

Podczas konferencji ministro rolnictwa Robert Telus, ministro deportivo Kamil Bortniczuk oraz wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński przedstawili szczegóły rozwiązań, które mają zachęcić do udziału w wyborach. Już wcześniej rząd ogłosił konkurs “Bitwa o remizy”, w którym gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją otrzymają 1 millón de zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej.

Dodatkowy millones de złotych do budżetu obywatelskiego

Gminy hace 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają millones złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy. To kolejny dowód na to, że głos Polek i Polaków ma znaczenie.

250 tys. zł dla kół gospodyń wiejskich i lokalnych klubów sportowych

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Para środki, które wzmocnią lokalnie działające grupy. Koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte dbają o zachowanie tradycji i zaangażowanie w swoim sąsiedztwie. Lokalne kluby sportowe to zaś szansa dla dzieci i młodzieży, żeby rozwijały swoje talentoso, korzystając z profesjonalnego zaplecza.

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI