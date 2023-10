Этот день в истории Политеха: 9–15 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Продолжаем проект «Этот день в истории Политеха» , посвящённый 125-летию основания университета, и рассказываем о событиях, произошедших в разные годы с 9 по 15 октября.

10 октября 2000 года академик РАН Жорес Алфёров и немецкий учёный Герберт Крёмер стали лауреатами Нобелевской премии по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в сверхвысокочастотной и оптической электронике.

С 1988 по 2015 год Жорес Иванович Алфёров работал деканом физико-технического факультета Санкт-Петербургского политехнического университета. В 2000 году Жоресу Ивановичу присвоено звание почётного доктора СПбПУ.

Жорес Алфёров учредил Фонд поддержки образования и науки и первый вклад сделал сам из средств полученной им Нобелевской премии.

17 марта 2020 года, в год 90-летия Жореса Алфёрова, в его честь на главном здании Политеха была установлена мемориальная доска .

10 октября 1907 года директором Санкт-Петербургского политехнического института стал Иван Всеволодович Мещерский, основоположник механики систем переменного состава (переменной массы). Его исследования в этой области стали теоретической основой современной ракетодинамики.

В 1902 году при открытии Санкт-Петербургского политехнического института первую лекцию студентам технических факультетов прочёл именно профессор Мещерский. Он был заведующим кафедрой теоретической механики со дня её основания и сыграл огромную роль в постановке преподавания теоретической механики не только в нашей стране, но и во всем мире. Мещерский стремился приблизить преподавание к потребностям инженерной практики, вместе с коллективом кафедры он создал «Сборник задач по теоретической механике» и ввел практические занятия студентов по решению задач.

10 октября 1914 года на собрании студентов в актовом зале были зачитаны слова благодарности императора Николая II в адрес политехников за их помощь раненым в госпитале, открытом в бывшем первом общежитии института: «Тронут чувствами студентов и ценю их горячую готовность послужить Родине и мне в эту великую войну». Студенческая санитарная дружина занималась перевозкой, переноской, регистрацией, иногда и перевязкой раненых. Кроме того, студенты обучали неграмотных солдат чтению и письму. Весной 1915 года в двух госпиталях трудилось больше двухсот студентов. Что касается участия студентов Политеха в боевых действиях, то по некоторым оценкам, с 1914 по 1917 год на фронте воевали от 3000 до 3500 политехников.

11 октября 1871 года родился выдающийся инженер-мостостроитель Григорий Петрович Передерий.

Григорий Передерий окончил реальное училище в Ейске в 1887 году и Институт инженеров путей сообщения в Петербурге в 1897 году. С 1908 года Григорий Петрович работал помощником главного инженера на строительстве моста Императора Петра Великого (позже Большеохтинский мост — Прим. ред.) и параллельно преподавал в инженерно-строительном отделении Политехнического института, где защитил кандидатскую диссертацию. В 1911 году получил звание ординарного профессора и читал лекции на кафедре мостов вплоть до 1930 года.

Инженер дал старт эре российского железобетонного мостостроения, применив новую для своего времени технологию при возведении Алексеевского моста через реку Амур в Хабаровске. 5 октября 1916 года первый поезд пересек Амур по стальному мосту, открыв сквозное движение от Москвы до Владивостока.

В 1920–1950 годах по проектам Г. П. Передерия были возведены Володарский мост в Ленинграде, Октябрьский мост в Вологде и Кузнечевский мост в Архангельске. В 1937–1938 годах Григорий Петрович разработал и осуществил проект коренной реконструкции моста имени Лейтенанта Шмидта (сейчас Благовещенский мост — Прим. ред.) через Неву в Ленинграде.

Общее количество мостов, спроектированных и построенных Григорием Передерием, составляет несколько десятков.

11 октября 2012 года в Политехе побывал Нобелевский лауреат профессор Эдмунд Фелпс (Нобелевская премия по экономике 2006 года). Он прочёл лекцию о корпоративизме и феномене удовлетворения от работы, а также о различиях в толковании физиками и экономистами понятия «инновации».

14 октября 1905 года вышло распоряжение правительства Российской империи о закрытии Санкт-Петербургского политехнического института. Причина — участие студентов в политических событиях.

15 октября 1920 года в Политехническом институте приступили к учёбе первые 30 рабфаковцев. Заведующим рабфаком (в ранге декана) стал его организатор — студент Д. М. Бугаев.

15 октября 2016 года стартовали курсы, разработанные сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета для Национального портала «Открытое образование».

