Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Институт экономики и регулирования инфраструктурных отраслей (ИЭиРИО) НИУ ВШЭ представил результаты своего исследования, касающегося достаточности установленных тарифов на услуги водоканалов для покрытия себестоимости. Презентация прошла в ходе круглого стола Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам. Лидером по анализируемому показателю стало ООО «Тюмень Водоканал» (входит в группу компаний «Росводоканал»). Исследование охватило 75 водоканалов в крупнейших городах России. Аналитики пришли к выводу, что только в 16 из них тарифы по всем видам услуг покрывают фактическую себестоимость. В числе прибыльных как унитарные юридические лица (ГОУП «Мурманскводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», МУП города Череповца «Водоканал», МП трест «Водоканал» города Магнитогорска, МУП «Курскводоканал» и др.), так и корпоративные юридические лица (ООО «Тюмень Водоканал», АО «Петрозаводские коммунальные системы — Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Томскводоканал», ООО «Барнаульский водоканал», ООО «РВК-Воронеж», АО «Нижегородский водоканал» и др.), большая часть из которых — частные. В отношении значительной части предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) проводится сдерживающая социально ориентированная тарифная политика. Так, в период с 2020 по 2023 год темпы роста тарифов на водоснабжение и водоотведение были ниже предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. При этом доля платы за воду и канализацию в общей структуре потребительских расходов очень незначительна и составляет около 1%.

«Мы считаем необходимым вовлечение людей в обсуждение вопроса о нахождении баланса между социальной ориентированностью и развитием предприятий ВКХ, — отметил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. — Сдерживание цен не всегда эффективно — это зачастую тормозит инвестиционные программы и в конечном итоге влияет на качество воды в наших домах. Выходом может стать адресная поддержка малоимущих семей и развитие механизмов частно-государственного партнерства». Анализ тарифов и себестоимости стал частью большого исследования эффективности организаций ВКХ, которое проводит ИЭиРИО НИУ ВШЭ. В него также войдут блоки, посвященные экономике, инвестициям и производственным аспектам работы водоканалов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI