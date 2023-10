Финансовые новости: Физические лица продолжили поддерживать финансовые рынки в сентябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

На рынке акций в сентябре положительная динамика предыдущих месяцев сменилась коррекцией. Снижение котировок происходило на фоне продаж нерезидентами из дружественных стран на 32,0 млрд рублей. Поддержку рынку оказывали физические лица, которые купили акций на 29,4 млрд рублей.

В условиях роста процентных ставок повысился интерес граждан к облигациям федерального займа: в сентябре они осуществили нетто-покупки этих бумаг на 28,1 млрд рублей, что стало максимумом с 2022 года. Физические лица купили за месяц валюты на 39,4 млрд рублей. При этом они сохраняли короткие позиции на рынке валютных фьючерсов, что оказывало поддержку курсу рубля. Крупнейшие экспортеры в сентябре увеличили продажи валюты с 7,2 до 9,2 млрд долларов США. Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков». Фото на превью: Moab Republic / Shutterstock / Fotodom

