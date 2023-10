Финансовые новости: Состоялось заседание Национального финансового совета (09.10.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Национальный финансовый совет рассмотрел проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, информацию Совета директоров по основным вопросам деятельности Банка России в II квартале 2023 года, а также отчет о результатах рассмотрения дополнительных вопросов НФС по аудиторской проверке годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год.

Участники заседания обсудили ситуацию на рынке потребительского кредитования, итоги применения макропруденциальных лимитов, включая реализацию подхода по ограничению необеспеченного кредитования, совершенствование макропруденциального регулирования и надзора, а также противодействие мошенническим практикам хищения денежных средств с использованием методов социальной инженерии.

Национальный финансовый совет признал ООО «ЦАТР» и ООО «ФинЭкспертиза» удовлетворяющими требованиям к независимости аудиторских организаций для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2023 год и принял решение предложить проведение этого аудита консорциуму указанных аудиторских организаций.

В ходе заседания НФС были также обсуждены вопросы совершенствования регулирования на рынке страхования и регулирования услуг аутсорсинга и облачных сервисов на финансовом рынке.

НФС утвердил нормативные акты Банка России по вопросам ведения в Банке России бухгалтерского учета.

