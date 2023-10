Станции на Бирюлевской линии метро построят с островными и береговыми платформами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На перспективной Бирюлевской линии метро построят станции с двумя видами платформ — островными и береговыми. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять — с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро», — сказал Андрей Бочкарев.

С островными платформами построят станции «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлево», а с береговыми — «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийскую», «Липецкую» и «Лебедянскую».

Строительство станций с разными видами платформ связано со способами тоннелепроходки, которые планируется применить во время работ. Так, примерно 10 километров тоннелей новой линии будет построено при помощи шестиметровых щитов, проходящих два параллельных однопутных тоннеля. Еще около 11 километров — с использованием 10-метрового щита-гиганта, который создает единый двухпутный тоннель. Такой способ проходки тоннеля позволит избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений и повысит скорость работ.

Кроме того, разные виды платформ позволяют вписать станции в существующую застройку и рельеф местности, а также реализовать интересные проектные и архитектурные решения. Так, концепции будущих станций «Остров мечты» и «Лебедянская» выбрали в рамках архитектурных конкурсов.

Общая протяженность Бирюлевской линии метро составит более 22 километров, на ней появится 10 станций. Линия улучшит транспортную доступность восьми районов столицы, в которых проживают и работают более 850 тысяч человек, — Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. В двух последних районах, где проживает более 240 тысяч человек, ранее не было собственных станций метро.

