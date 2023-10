Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

30 сентября кафедра физвоспитания совместно с учебно-спортивным центром провели спортивно-оздоровительный праздник, посвященный 65-летию организации НГУ. Это мероприятие также стало открытием комплексной Спартакиады «НАУКА И СПОРТ – ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

В приветственной речи ректор Михаил Петрович Федорук пожелал всем здоровья и удачи и отметил:

— За 65-летнюю историю НГУ сильно изменился, добился больших успехов и значительных достижений. Сейчас для университета открываются новые возможности для дальнейшего развития в качестве важного образовательного и научно-исследовательского центра не только регионального, но и федерального значения.

На стадионе собралось более 2000 человек: студенты НГУ, учащиеся Высшего колледжа информатики и СУНЦ (ФМШ), гости из других вузов города и соседних регионов, а также жители Академгородка.

Праздник начался с красивого парада сборных команд, объединений и клубов НГУ, чествования ветеранов спорта и великолепного флэшмоба, в котором выступало больше 400 студентов.

Затем одновременно на разных площадках стартовали состязания и конкурсы. Были командные виды: баскетбол 3х3, минифутбол, лапта, эстафета по летнему биатлону и Большая Игра.

Индивидуальные состязания отличались большим разнообразием: настольный теннис и городки, петанк и турполоса, силовое двоеборье и шахматы, армлифтинг и алтимат, а также много других оригинальных видов спорта. Каждый из них собрал много участников, но больше всего внимания привлекли дартс, лабиринт и запутанка, а также веселые «детские» конкурсы – скачки на лошадках, сбор большого паззла и рисование картинок гигантским карандашом.

Одновременно на помосте перед трибунами проходили показательные выступления и мастер-классы по художественной гимнастике, греко-римской борьбе, аэробике, айкидо, кросс-фиту, фехтованию, самбо, чир-спорту и скандинавской ходьбе.

В ходе регистрации на мероприятие все участники получали сертификаты и сувениры, а на каждом конкурсе — разноцветные браслеты и магниты с эмблемой на память. В завершение праздника наградили победителей и призеров командных видов программы.

Благодарим всех преподавателей кафедры физвоспитания, сотрудников Учебно-спортивного оздоровительного центра и Центра воспитательной и внеучебной работы, членов студенческого клуба «ЕНОТ» и волонтеров за отличную работу и прекрасно организованное мероприятие!

Прошедший массовый спортивный праздник — это не столько соревнование, сколько возможность объединить людей, близких по духу, что еще раз подтверждает актуальность слогана: «Наука и спорт — вместе мы сила!».

Видеорепортаж: https://disk.yandex.ru/i/ZH-7CGhVMd9tJQ,

Фотографии: https://vk.com/nsu_enot?z=photo-169679977_457255468%2Falbum-169679977_295993881

https://disk.yandex.ru/d/sthXoy9x8TQqVQ

Результаты: https://vk.com/sport_nsu

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI