СПбГАСУ представили на выставке «Российское образование» в Индии

В Дели и Мумбаи (Бомбее) 24–30 сентября побывала культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Индию. Делегацию возглавил вице-губернатор Северной столицы Владимир Княгинин, в её состав вошли руководители Комитетов по внешним связям, по развитию промышленной политики, по инновациям и торговле и по развитию туризма Правительства Санкт-Петербурга, а также представители 13 петербургских компании и семи ведущих вузов города, в том числе СПбГАСУ. Наш университет представляли первый проректор Светлана Головина и проректор по учебной работе Сергей Михайлов.

В рамках миссии гости из петербургских вузов встретились со своими индийскими коллегами, обсудив с ними вопросы академической мобильности, совместной научной и проектной деятельности. Они посетили Индийский институт технологий Мумбаи, Мумбайский университет, Университет Дели, Университет Джавахарлала Неру.

29–30 сентября в Дели состоялась выставка-ярмарка «Российское образование 2023», организованная Русским домом в Дели (представительство Россотрудничества) и компанией RusEducation. На ней собственным стендом был представлен и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Специалист управления международной деятельности СПбГАСУ Елизавета Ладина и сотрудник приёмной комиссии Лариса Грамбовская рассказали о возможностях, которые наш университет предоставляет иностранным обучающимся.

В рамках выставки прошёл круглый стол, на котором представители индийских и российских университетов обсудили академическое партнёрство, программы обмена студентами и культурную интеграцию. Участники выразили надежду, что выставка укрепит дружбу и расширит образовательные связи между Россией и Индией.

