Собянин: Более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе «1 рубль за метр»

Инвесторы арендуют у города более 40 объектов недвижимости по льготной ставке — один рубль за квадратный метр в год. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Программа запущена для объектов образования и культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Главное условие получения льготной ставки — восстановление здания. В итоге все остаются в выигрыше. Столица постоянно преображается, а инвесторы уже сэкономили больше 5,5 миллиарда рублей», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

По программе льготной аренды в 2022 году отреставрировали флигель усадьбы начала XIX века в Гороховском переулке и доходные дома Горбунова начала XX века на улице Девятая Рота. Для участия в программе необходимо стать победителем городских торгов.

