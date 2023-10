Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Северном административном округе (САО) столицы продолжается развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже открыто или в скором времени появится несколько объектов образования. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«На территории РГАУ-МСХА имени Тимирязева построим учебно-выставочный комплекс из четырех павильонов. В составе жилого комплекса “Бусиновский парк” в Западном Дегунине инвестор построит детский сад на 150 мест. У малышей будут спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, помещение для кружков», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, в районе Ховрино завершается строительство сразу трех зданий: учебного корпуса для учащихся 8–11-х классов школы № 1474, а также школы и детского сада на Фестивальной улице.

В районе Аэропорт на улице Константина Симонова открыт учебный корпус для учащихся младших классов с дошкольным отделением. В нем есть залы для занятий музыкой, театральным мастерством, физкультурой, спортом и библиотека.

