Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Победителями московского чемпионата «Абилимпикс-2023» стали более 150 человек. Об итогах конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«С каждым чемпионатом задачи усложняются, добавляются актуальные направления. В этом году, например, появились “Оператор беспилотного летательного аппарата” и “Проектирование нейросети”», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Участники чемпионата создавали сайты и роботов, соревновались в слесарном деле и сварочных технологиях, моделировали одежду и ремонтировали автомобили. Оценивали их работу 300 экспертов из московских компаний. Самым талантливым конкурсантам предложили стажировку и трудоустройство.

Победители представят город на всероссийском чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в конце октября.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI