Процент арендованных у города нежилых помещений вырос более чем в три раза с 2015 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2015 года в городе больше чем в три раза вырос процент реализованных по итогам торгов объектов недвижимости. С 2022 года реализуются все коммерческие помещения, которые выставляют на торги. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За неполные восемь лет реализация коммерческих объектов посредством аренды планомерно росла. Если в 2015 году показатель по итогам торгов составлял 29 процентов, то в 2019 он вырос до 80, а затем достиг 100 процентов в 2022 году. За восемь месяцев текущего года также были арендованы все коммерческие городские помещения, выставленные на торги. Всего с 2015 года было реализовано более 3,7 тысячи объектов нежилого фонда, их общая площадь составляет 571,7 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Он добавил, что по итогам торгов за этот период вырос процент превышения итоговой цены объекта от начальной. В 2015 году показатель был равен 25 процентам, в 2019-м — вырос почти до 94, в 2022 году итоговая цена составляла почти 160 процентов от начальной.

На рост реализации коммерческой недвижимости повлияли дополнительные возможности, которые появились в столице за последние годы. В их числе специализированные торги для субъектов малого и среднего предпринимательства с установлением начальной (минимальной) цены, которые проводят с конца 2017 года. Для подвалов эта цена составляла тысячу рублей за квадратный метр в год, а для этажей выше — 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. С 2023 для этажей выше подвальных она составляет 5,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Кроме того, на успешных торгах городской недвижимости положительно сказался их перевод в электронный вид.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов становится инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

