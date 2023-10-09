Программа реновации: на улице Академика Скрябина построят дом с подземной парковкой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Новый дом на 300 квартир появится по программе реновации в Кузьминках. Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали строительство здания с подземной стоянкой на улице Академика Скрябина.

В доме будет 36 однокомнатных, 210 двухкомнатных и 51 трехкомнатная квартира. Несколько квартир адаптируют для маломобильных граждан.

«Преимуществом переезда в новое жилье станет улучшенная отделка в комнатах, а также оснащение всем необходимым: осветительными приборами, кухонными мойками и плитами, сантехническим оборудованием», — отметила Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

Территорию возле дома благоустроят. Там появятся проезды и тротуары, места для отдыха, детские и спортивные площадки. Во дворе установят малые архитектурные формы и проведут комплексное озеленение.

Москва — один из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства в стране. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию здесь вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров. В прошлом году было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

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