Петербург в полуфинале «Битвы роботов» будут представлять «Всеядные» из Политеха

С сентября по декабрь 2023 года в России проходит международный инженерный чемпионат «Битва роботов» , в котором успешно участвуют политехники.

Чемпионат, организованный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, компаниями Promobot и «Дабл Ю Экспо», собрал инженерные команды из Китая, Турции, Индии, Казахстана и Беларуси.

В ноябре 2022 года команда политехников «Всеядные» прошла отбор по заявкам и начали проектировать робота для чемпионата. В состав команды вошли студенты Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта: третьекурсники Виктор Яковлев, Александр Андреев, Тимофей Князев, Владимир Кравчук, Виктор Рудаков, Владислав Шарынин и единственная девушка, второкурсница Маргарита Оганова.

Ребята спроектировали робота к июню 2023 года при поддержке Центра проектной деятельности молодежи «Точка кипения — Фаблаб» и технического партнёра команды «Ростелеком».

Робот команды «Всеядные» — четырёхколёсный полноприводный механизм сложной геометрической формы, с низким центром масс. Задняя часть представляет собой рампу. Его главная задача — атаковать соперников с двух сторон горизонтальным спиннером. Внешним видом он напоминает животное медоеда.

Дополнительно робота оснастили цепкими стальными когтями, а также красными светодиодными глазами для более устрашающих атак. Как шкура медоеда, так и робот имеет защитную титановую пластину. В случае переворота робот может опираться на специальные выступы и передвигаться вверх ногами.

Сейчас «Всеядные» прошли отборочный этап и одержали победу в двух раундах: в первом поединке всего лишь за 15 секунд 110-киллограммовый робот-медоед нокаутировал соперника из Воронежской команды «Team_72th». Во втором бое сражались с командой из Перми «Зверобой». Во время схватки у соперников сломался спиннер и оторвалось колесо — его отдали политехникам как трофей.

В итоге «Всеядные» — единственная команда из Санкт-Петербурга, которая прошла в полуфинал. Он состоится в ноябре, а финал — в декабре 2023 года.

2 октября ребята дали интервью для телеканала Санкт-Петербург , в котором вы можете увидеть робота в действии. А за дальнейшими событиями в жизни команды можно следить в Telegram-канал е или ВКонтакте .

