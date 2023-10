Опубликован шорт-лист IX Всероссийской премии «За верность науке»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На IX Всероссийскую премию «За верность науке» поступило 1213 заявок из 78 регионов России. Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Научно-популярный проект года» — 208, на втором месте номинация «Наставник», учрежденная в Год педагога и наставника по инициативе Российской академии образования, — 178 заявок. В номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» поступило 116 заявок, «Наука — это модно» — 109 и «Защита исторической правды» — 108.

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что сегодня популяризации науки уделяется особое внимание на всех уровнях.

«В 2023 году начала действовать новая программа грантовой поддержки для тех, кто рассказывает о достижениях ученых. Проводятся многочисленные фестивали, выставки, экскурсии и другие мероприятия по научной тематике. Примечательно, что в этом году на премию «За верность науке» поступило рекордное число заявок. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы практически со всей страны», — прокомментировал Министр.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря объявленному Президентом Десятилетию науки и технологий наблюдается растущий интерес к профессии ученого.

«Немалую роль в этом играют и научно-популярные блогеры и программы. Шорт-лист участников, отобранный из более тысячи заявок, в этом году содержит самые разные форматы и тематики медиапроектов, в том числе международные. Российская наука была и всегда будет востребованной и открытой для мирового сообщества, что подтверждают заявки новой номинации «Наука — миру».

Оценивали заявки журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Лауреатов и дипломантов определит Оргкомитет премии.

Все номинации и шорт-лист можно посмотреть на официальном сайте премии.

Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий.

