Около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году — Собянин

В этом году столица благоустраивает территории рядом с четырьмя московскими городскими вокзалами: Окружной, Рижской, Ростокином и Тимирязевской. Эти транспортные хабы объединяют станции метро и железной дороги.

«Везде делаем удобные пешеходные маршруты, парковочные места, дополнительное освещение. Убираем под землю провода, разбиваем газон, высаживаем кустарники и деревья. Там, где это возможно, создаем зоны отдыха, скверы, детские и спортивные площадки», — сообщил Сергей Собянин.

Благоустройство позволяет создать безопасные условия для пешеходов и пассажиров. Московские городские вокзалы становятся комфортными пространствами, где удобно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. В ходе работ организуют пешеходные маршруты, зоны отдыха, парковочные места и дополнительное уличное освещение. Общая площадь работ в этом году составила 31,76 гектара.

Работы у вокзала Окружная уже завершены. Вдоль Локомотивного проезда появилась большая видовая зона с местами для отдыха, лавочками и качелями в окружении деревьев, кустарников и цветников. Рядом организовали площадку для выгула собак. Автомобилистам стало удобнее подъезжать к станциям. Для этого соединили Нововладыкинский и Сигнальный проезды и создали подъезд к выходу с МЦД.

Основные работы завершены и рядом с городским вокзалом Тимирязевская. Между торговым центром «Тимирязевский» и улицей Яблочкова организовали сквер и пешеходную зону. Здесь появилось зеленое пространство в экостиле с качелями и злаковыми цветниками. Около детского сада на улице Яблочкова отремонтировали три игровые площадки и привели в порядок пространство для обучения детей правилам дорожного движения. На месте народных троп между путями железной дороги и улицей Яблочкова проложили пешеходный маршрут с покрытием из экологичного материала, современным освещением, лавочками, цветниками и кустарниками.

До конца октября закончится благоустройство территорий у городских вокзалов Рижская и Ростокино. На месте гаражей на проспекте Мира создается сквер со скейт-парком, а также спортивной и детской площадками с безопасным покрытием и новым оборудованием.

На всех четырех объектах убрали под землю линии электропередачи, проложили дополнительные водосточные сети, обновили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современные фонари и остановки. Кроме того, разбили газоны и высадили деревья. В общей сложности у городских вокзалов в этом году сделают восемь детских площадок, три площадки для дрессировки собак, три спортивные площадки и скейт-парк.

В течение этого сезона преобразились или вышли на финальную стадию работ пространства около 60 объектов транспортной инфраструктуры. Среди них четыре городских вокзала, 10 станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три существующие станции метрополитена, 11 станций Московских центральных диаметров. Помимо этого, идет ремонт двух путепроводов, строительство трех шумозащитных экранов и обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети.

