Около 10 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации в третьем квартале 2023 года

Около 10 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации в разных округах в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«По итогам третьего квартала текущего года около 10 тысяч жителей 269 старых домов получили ключи от квартир в 139 новостройках и готовятся к переезду. Лидируют по количеству заключенных договоров за этот период Юго-Восточный административный округ, где переселяются 3,4 тысячи человек, Новомосковский и Южный — 1,4 тысячи и 1,2 тысячи жителей соответственно. Еще по одной тысяче граждан получили ключи в Восточном и Северном административных округах», — рассказал Максим Гаман.

С начала программы реновации новое жилье получили свыше 133 тысяч человек. Многие из них уже стали правообладателями квартир.

По условиям программы реновации горожанам предлагают квартиры с улучшенной отделкой. Они оснащены сантехникой, светильниками и кухонной плитой. Первые этажи новых домов предназначены для размещения магазинов, аптек и предприятий сферы обслуживания.

«С начала 2023 года нами подобрано 27 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации. В эксплуатацию введено 48 домов. За три прошедших квартала полностью расселено 156 домов, из них снесено 26», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В 2023 году в новые квартиры переедут 33,3 тысячи человек. С начала реализации программы реновации под заселение передали 256 домов, сейчас строится 220 жилых зданий, еще 191 объект проектируется.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации в столице. В нее включено 5175 домов, в которых проживают около миллиона жителей.

Москва является одним из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

