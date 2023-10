Небольшие дожди и холодные ночи: прогноз погоды до конца недели

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице сохраняется осенняя погода. До воскресенья будет облачно, ожидаются небольшие дожди. Порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду.

Во вторник, 10 октября, днем синоптики обещают четыре — шесть градусов тепла. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит ноль — два градуса, местами может опуститься до минус одного градуса, возможна гололедица.

В среду, 11 октября, будет чуть теплее: столбики термометров могут подняться до восьми градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью также возможно понижение температуры до минус одного градуса.

Еще теплее станет в четверг, 12 октября, — воздух прогреется до 11–13 градусов. Ночью ожидается плюс пять — семь градусов. Временами возможен дождь.

В пятницу, 13 октября, и в субботу, 14 октября, днем ожидается 7–12 градусов тепла. В пятницу местами возможен небольшой дождь, в субботу день пройдет без существенных осадков.

