На Школьной улице открылась выставка о фармацевтической промышленности Москвы

В рамках месяца московской промышленности на Школьной улице открылась фотовыставка, посвященная фармацевтике. Снимки ведущих фармпредприятий столицы жители и гости города смогут посмотреть до 31 октября.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мероприятиях, которые пройдут в городе в течение месяца, приуроченного ко Дню московской промышленности. Его учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей и отмечают 7 октября, именно в этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

«Более 90 предприятий столицы заняты в фармацевтической отрасли. Они производят лекарственные средства для профилактики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, обезболивающие, антибиотики и многие другие препараты. Сегодня отрасль активно развивается, в частности особый вклад вносит фармацевтический кластер, который открылся в прошлом году. В его состав уже вошли восемь высокотехнологичных столичных производств. В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление, и разместили фотоснимки ведущих высокотехнологичных фармзаводов города. В проекте приняли участие 11 компаний», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В числе участников — крупнейшее фармпредприятие города и один из ключевых производителей лекарственных препаратов в стране «Эндофарм», завод «Амедарт», на котором производят жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, предприятие полного цикла «Велфарм-М», на котором выпускают лекарственные средства разных фармакотерапевтических групп, например для лечения органов пищеварения или дыхательной системы.

На выставке представлено более 30 фотографий. На них запечатлено, как разрабатывают состав нового препарата, покрывают таблетки специальной оболочкой и упаковывают их в блистер. Также гостей и жителей столицы познакомят с процессами розлива лекарственного препарата в одноразовые шприцы и контроля качества современных аппаратов.

Фотовыставки о работе столичных предприятий проводятся в рамках проекта «Открой#Моспром» с 2019 года. За это время было организовано более 30 таких мероприятий.

