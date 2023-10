На мероприятии-спутнике III Конгресса молодых ученых в Перми эксперты обсудили актуальные вопросы развития региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 4 по 6 октября в Перми состоялось мероприятие‑спутник III Конгресса молодых ученых.

Более 100 экспертов из 26 городов России собрались для обсуждения актуальных вопросов экономики Пермского края. В число приглашенных участников от научного сообщества вошла доцент кафедры государственного и муниципального управления, начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ Ирина Милькина.

Группы экспертов в формате проектных сессий погрузились в актуальные для края задачи, исследовали проблемы и вызовы, которые присутствуют сегодня в научно-технической сфере региона, посетили объекты городской инфраструктуры и научные центры Перми. По результатам работы каждая группа представила свои разработки перед губернатором и членами Правительства Пермского края.

За три дня участники обсудили темы, актуальные как для региона, так и для всей страны: выстраивание партнерских отношений между образовательными организациями разного уровня и предприятиями реального сектора экономики по модели «Школа‑вуз‑предприятие», совершенствование системы планирования и мониторинга реализации проекта «Умный город», повышение эффективности технологических процессов предприятий топливно-энергетического комплекса.

«Нашей задачей стала разработка методики оценки результатов реализации программы «Умный город» для малых и средних городов региона. Сегодня уже сделано множество шагов по реализации данной программы и нашей команде необходимо было разработать подходы, позволяющие определить оптимальный набор технологий и сервисов исходя из показателей, отражающих социально-экономические эффекты реализации данной программы», – поделилась представитель ГУУ Ирина Милькина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил участников команды экспертов, работавшей по вопросу реализации программы «Умный город», в числе которых была и Ирина Владимировна, принять участие в ежегодном всероссийском форуме «Строим цифровой регион», проводимом Правительством Пермского края, Минцифры России и Минстроем России для представления результатов командной экспертной работы.

Мероприятия‑спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках плана проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объявленного Указом Президента Российской Федерации 25 апреля 2022 года в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основной целью мероприятий-спутников является вовлечение российского научного сообщества в решение актуальных практических задач регионов.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI