Мэр Москвы сообщил об открытии второго корпуса единого центра поддержки участников СВО

В Береговом проезде открылся второй корпус единого центра поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В церемонии приняли участие Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Единый центр поддержки участников СВО и их семей работает уже больше года в Москве. Через него прошли десятки тысяч человек, которым нужна была психологическая, юридическая, финансовая, социальная поддержка. Сегодня открываем второй корпус этого центра, где ребята могут позаниматься спортом, пообщаться, пройти реабилитацию. Я думаю, что эта часть центра будет не менее востребована», — отметил Сергей Собянин.

Центр поддержки служит местом, где ребята общаются, поддерживают друг друга, делятся опытом реабилитации. «Сам по себе спортзал — это неудивительная вещь, но, когда это часть системной работы, это другая история», — добавил Мэр Москвы.

В октябре 2022 года Правительство Москвы приступило к оказанию системной поддержки для семей москвичей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Центр поддержки семей мобилизованных организовали на базе центра «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского. Он работал до 1 марта 2023 года. За это время обратившимся оказали более 43 тысяч различных услуг.

1 марта 2023 года Правительство Москвы открыло единый центр поддержки. Он оказывает комплексную адресную помощь участникам СВО и их семьям как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания, организует предоставление широкого спектра услуг, направленных на скорейшую адаптацию и социализацию бывших военнослужащих. Помощь могут получить не только мобилизованные участники СВО, но и добровольцы, контрактники и гражданские специалисты, выполнявшие свою работу в зоне боевых действий, а также члены их семей.

«Очень важно, что здесь оказывается не только социальная и медицинская помощь, но также ребятам предоставляется возможность общаться, организовывать клубы по интересам, заниматься спортом, совершенствоваться, в общем, собираться и продолжать дружить таким единым боевым братством. Мне кажется, что это очень хорошая идея, ребята это подтверждают. Пусть этот центр будет для них настоящим вторым домом», — сказала Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества».

Центр расположен в здании бывшего политехнического колледжа № 42 недалеко от станции метро «Фили». Здание, построенное в 1979 году, находится по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2. Напротив него организовали остановку общественного транспорта, на маршруте есть автобусы с низкой платформой для колясочников.

В первом корпусе размещаются городские службы, отвечающие за предоставление услуг и сервисов для участников СВО и членов их семей. Если посетитель приходит в центр впервые, его приглашают в зону первичного приема для проведения анкетирования, регистрации и назначения персональных координаторов. Установление социальных выплат, оформление льгот по ЖКУ, запись детей в кружки и секции, направление в медицинские организации и оказание других услуг осуществляется в зоне приема специалистов городских служб. На первом этаже также расположены:

— помещение для встреч с персональными координаторами для формирования индивидуального плана сопровождения, составления графика оказания помощи и так далее;

— помещения для оказания первичной психологической помощи, работы с психологом для снятия острых состояний, индивидуального и группового консультирования;

— помещение для юридических консультаций по вопросам реализации государственных гарантий военнослужащим и их семьям, иным вопросам гражданского права и оказания помощи в подготовке документов;

— кафе и детская игровая комната.

На втором этаже находится школа адаптации — демонстрационно-тренировочная зона, где можно узнать о приспособлении городской среды под нужды маломобильных людей. Тут оборудованы полномасштабные макеты подъезда жилого дома и квартиры, кулинарная студия и другие объекты. В школе адаптации проводят тренинги и консультации, при необходимости специалисты помогают подобрать конкретные средства реабилитации.

Отдохнуть от городской суеты можно в библиотеке и комнате психологической разгрузки. Здесь проводятся индивидуальные консультации и групповые занятия для взрослых и детей.

«Главное — психологически себя перебороть и почувствовать себя абсолютно здоровым», — отметил Сергей Собянин.

При необходимости специалисты выдают направление в профильные медицинские учреждения.

В зоне развития карьеры и трудоустройства консультанты помогут определить траекторию профессионального развития, подобрать подходящие вакансии, составить резюме, организовать встречу с работодателем и подготовиться к собеседованию, а также выбрать подходящую программу обучения, чтобы улучшить навыки до требуемого уровня.

Кроме того, в корпусе есть медиагостиная, в которой можно поработать на компьютере и заняться киберспортом, и мультифункциональный конференц-зал для проведения лекций, кинопоказов и других мероприятий.

В октябре 2023 года завершился ремонт второго корпуса единого центра поддержки. Он представляет собой клуб, в котором участники СВО могут общаться и отдыхать. В здании оборудовали спортивный зал для игры в футбол, волейбол, баскетбол и другие командные виды спорта, тренажерный зал (в том числе для людей с инвалидностью), раздевалки, душевые, а также бильярдную, мастерские и кухню. На территории около корпуса обустроили зону барбекю и площадку для проведения тренировочных мероприятий для людей с протезами рук и ног. Кроме того, во втором корпусе есть зона демонстрации, подбора и выдачи технических средств реабилитации.

«На прилегающей территории организованы зона отдыха и кибатлетическая трасса для адаптивных тренировок. Новый корпус находится недалеко от станции метро “Фили” по адресу Береговой проезд, дом 8 строение 2. Первый тоже продолжает работу — специалисты в нем будут рады помочь всем обратившимся с поиском работы и переобучением, оказать психологическую и юридическую поддержку, оформить социальные пособия, льготы и многое другое», — сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

С момента открытия единого центра москвичи получили более 50 тысяч различных услуг, включая:

— оформление социальных пособий, льгот и предоставление иных мер социальной поддержки и материальной помощи;

— психологическую поддержку;

— юридическую помощь;

— поддержку в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации;

— помощь в подборе программ адаптации, позволяющих принять новые условия жизни;

— помощь в переобучении, получении профессии и дальнейшем трудоустройстве;

— помощь в подборе спортивных и досуговых занятий, соответствующих индивидуальным запросам и возможностям;

— досуговые мероприятия.

Таким образом, участникам СВО и членов их семей предоставляется абсолютное большинство услуг и сервисов на одной площадке. За время работы двух учреждений — центра поддержки семей мобилизованных и единого центра поддержки — горожанам оказали более 93 тысяч услуг.

В едином центре работают около 120 человек, в том числе психологи и психотерапевты, юристы, медицинские специалисты, специалисты по реабилитации, адаптации, социализации, развитию карьеры и трудоустройству.

Важные партнеры центра — социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Они реализуют программы индивидуальной помощи участникам СВО и членам их семей, а также организовывают культурные, образовательные, спортивные и досуговые мероприятия. НКО дополняют помощь города уникальными и адресными услугами, тем самым обеспечивая максимально эффективную адаптацию участников СВО к реалиям жизни в современном социуме. Отбор таких организаций осуществляется в рамках конкурсов грантов, проводимых столичным Департаментом труда и социальной защиты населения.

С 21 июля 2023 года единый центр поддержки выполняет функции московского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Помощь участникам СВО и членам их семей

В соответствии с указами Мэра Москвы и другими нормативными актами семьям участников СВО, которые были призваны военным комиссариатом столицы в рамках частичной мобилизации, а также приняты пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы, предоставляются определенные виды поддержки.

Для военнослужащих:

— ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;

— единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;

— в случае гибели военнослужащих размер выплаты членам семьи составляет три миллиона рублей.

Для детей:

— ежемесячное пособие в размере 100 процентов прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям предоставляются в упрощенном порядке — без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, сумм, находящихся на банковских счетах, и учета дохода семьи;

— внеочередное зачисление в детские сады по достижении полутора лет;

— внеочередной перевод в другой детский сад или школу рядом с местом жительства семьи;

— освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;

— предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) школьникам 1-11-х классов;

— предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

— первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников первых — шестых классов, а также освобождение от оплаты продленки;

— освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

— предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому, независимо от состава и учета уровня дохода семьи;

— первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания, независимо от состава семьи.

Директор ресурсного центра для инвалидов Александр Худяков рассказал, что в центре уделяют большое внимание демонстрации технических средств: человек может ознакомиться с ними и опробовать в смоделированной городской среде — в подъездах и квартирах. «Мы берем в первую очередь то, что доступно всегда — это российский производитель. У нас все технические средства реабилитации, которые поставляются нам по госконтрактам, проходят очень жесткий контроль», — добавил Александр Худяков.

Для супруг и детей трудоспособного возраста:

— организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

— содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи:

— оказание психологической помощи;

— содействие в оформлении социальных и иных выплат, а также мер социальной поддержки;

— консультирование по юридическим вопросам;

— предоставление субсидий на оплату ЖКУ в упрощенном порядке — без учета дохода и необходимости предоставления документов, а также освобождение от пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКУ.

Кроме того, членам семей мобилизованных выплатили единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей.

