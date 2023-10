Москвичи оформили миллион единых читательских билетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве оформлен миллионный единый читательский билет (ЕЧБ). Его получил 22-летний студент Николай Ромашов, житель Юго-Восточного административного округа.

ЕЧБ дает возможность брать книги во всех 440 столичных читальнях и пользоваться онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы». Сейчас в библиотечном каталоге доступно более 15 миллионов изданий. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Благодаря реализации программы «Московские библиоцентры» столичные читальни превращаются в современные и привлекательные мультимедийные пространства.

«Мы продолжаем преобразовывать городские библиотеки: ремонтируем помещения, закупаем современное оборудование, обеспечиваем в каждой доступ к беспроводному интернету, ежегодно пополняем фонды 200 тысячами новых книг. И это дает результат: только за шесть месяцев 2023 года читальни Москвы посетили больше шести миллионов человек, а число оформленных за все время единых читательских билетов уже достигло миллиона», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа модернизации библиотек заработала в 2018 году, и сейчас к новому стандарту приведено уже 112 учреждений. В них обновили инфраструктуру, а помещения организовали по принципу открытого пространства. Любой читатель может взять нужное ему издание со стеллажа самостоятельно и читать прямо в зале — за рабочим столом или в комфортном кресле.

Для читален Москвы утвердили новое расписание. Теперь они открыты до 20:00 или даже 22:00. Посетители всегда могут воспользоваться бесплатным городским вайфаем, что превращает книжные пространства в полноценные коворкинги.

В конце 2021 года на портале Мэра Москвы mos.ru появилась возможность оформить ЕЧБ онлайн. Это по-прежнему можно сделать и офлайн — в библиотеке. Кроме того, есть опция привязки ЕЧБ к карте москвича или идентификатору «Москвенок».

Для владельцев ЕЧБ доступен удобный цифровой сервис «Библиотеки Москвы». Здесь можно узнать, в какой из столичных читален есть нужная литература, в частности, художественная и учебная, уточнить наличие определенных изданий, забронировать их или продлить срок возврата. Последняя опция наиболее востребована у горожан: ею уже воспользовались свыше 530 тысяч раз.

Автоматизированная библиотечная информационная система позволяет существенно упростить выдачу и возврат литературы, поэтому библиотекари больше времени уделяют работе с читателями. Так, в первом полугодии 2023 года в библиотеках города прошло свыше 21 тысячи мероприятий — выставок, лекций, мастер-классов, локальных фестивалей. Сотрудники учреждений сами записывают просветительские подкасты и снимают познавательные документальные фильмы. Ежедневно в библиотеках проходят занятия с посетителями 1,3 тысячи творческих кружков.

Читальни Москвы участвуют в тематических мероприятиях, в том числе в фестивале «Красная площадь» и Московской международной книжной ярмарке. Одна из самых популярных акций столицы — «Библионочь». В этом году она прошла в 12-й раз под девизом «Читаем вместе». Очно в ней приняли участие около 42 тысяч человек, а число онлайн-просмотров превысило 302 тысячи.

