Как повысить уровень благополучия детей и что на него влияет

5 октября 2023 года НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» совместно с Фондом Тимченко провёл научно-практический семинар, посвященный развитию подходов к изучению и измерению детского благополучия. Участники обсудили разные подходы к изучению и измерению детского благополучия в междисциплинарной перспективе и рассмотрели практический опыт внедрения индекса детского благополучия в регионах России.

Фото: Олег Шишков

В дискуссии приняли участие проректор НИУ ВШЭ, инициатор НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» (НЦМУ ЦМИЧП) Лилия Овчарова, председатель наблюдательного совета, генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина, директор Центра полевых исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин, руководитель аналитической службы Фонда Тимченко Элина Илларионова, директор Центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института Минфина России, Олеся Феоктистова, старший директор по стратегии, исследованиям и бренду ООО «Вкусно — и точка» (Россия), заместитель председателя Международного наблюдательного совета НЦМУ ЦМИЧП Екатерина Гладникова, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ, руководитель научного проекта НЦМУ ЦМИЧП Оксана Синявская и научный сотрудник Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Канонир. В качестве модератора дискуссии выступила заместитель проректора НИУ ВШЭ, директор Дирекции НЦМУ ЦМИЧП Мария Нагерняк.

Элина Илларионова, Мария Морозова, Лилия Овчарова

Фото: Олег Шишков

В рамках семинара Ирина Калабихина представила доклад «Разные грани Индекса детского благополучия (система субиндексов детского благополучия)». Она рассказала о принципах построения индекса детского

благополучия – источника данных о том, насколько благополучно живут дети в России. Система субиндексов детского благополучия является одним из подходов к измерению и оценке состояния детей в обществе. Она предполагает разделение общего показателя детского благополучия на несколько подкатегорий или субиндексов, которые позволяют более точно понять, в каких аспектах дети испытывают трудности и где следует сосредоточить усилия для улучшения их жизни. Так, эксперт отметила, что важнейшими из принципов составления этого индекса являются, прежде всего, фокус на интересах ребенка, учет мнения детей, благополучия сейчас и в будущем, стадий жизненного цикла (младенцы и подростки), принятие во внимание положений конвенции о правах ребенка и опыт ЮНИСЕФ и «Десятилетия детства» в России, а также сопоставимость результатов на уровне регионов.

Ирина Калабихина

Фото: Олег Шишков

Дмитрий Рогозин выступил с презентацией «Индекс детского благополучия: методология и подходы». Он рассказал о том, что из себя представляет сам индекс: он состоит из субъективной, статистической и общей частей. Субъективная часть – это система статистических показателей, основанная на результатах онлайн-опросов детей и родителей, которые проводятся в каждом регионе. Статистическая – система статистических показателей, основанная на регулярно собираемых данных о положении детей в России. А общая основана на регулярно собираемых данных о положении детей в России и результатах онлайн-опросов детей. Кроме того, эксперт подчеркнул важность этического аспекта проведения анкетирования детей: сегодня достаточно сложно получить разрешение на проведение исследования у их родителей, поэтому важнейшим институтом, способным собрать необходимые данные о детском благополучии, остаются школы.



Дмитрий Рогозин

Фото: Олег Шишков

Элина Илларионова представила доклад «Практический опыт внедрения Индекса детского благополучия в регионах РФ». Она рассказала о хронологии развития проекта по созданию индекса детского благополучия, а также представила данные проведенных исследований. Так, выяснилось, что лишь 50% опрошенных детей высоко оценили материальное положение своей семьи, а из всех опрошенных детей 55% за последний год выезжали куда-либо. Кроме того, есть потенциал для улучшения ситуации с безопасностью: 65% опрошенных детей чувствуют себя безопасно на улицах и 75% – в школе. Однако 45% опрошенных детей сталкивались за последний год с травлей в образовательных учреждениях. В рамках исследования было отмечено, что детям не хватает физической активности: лишь 41% опрошенных детей занимаются спортом. Кроме того, есть потенциал для улучшения ситуации с питанием детей: из всех опрошенных 73% хорошо питаются.

«Изучение детского благополучия позволяет оценить, насколько успешно страна обеспечивает детям здоровье, образование, безопасность, возможности развития и доступ к базовым услугам», – Элина Илларионова.

Элина Илларионова

Фото: Олег Шишков

Мария Нагерняк и Наталья Михайлова представили исследование «Бюджеты времени в контексте изучения детского благополучия». Они отметили, что на данный момент существует слишком мало научных исследований о бюджетах времени детей, а при дневниковом методе сбора данных по бюджетам времени в национальных обследованиях дети почти не представлены. Сегодня бюджеты времени детей в России включают в себя различные виды деятельности, такие как учеба, досуг, участие в детских организациях, помощь по дому и забота о здоровье. Однако, данные о бюджетах времени могут отличаться в зависимости от региона, возраста детей и других факторов. Так, выяснилось, что, становясь старше, в будни мальчики и девочки спят меньше (-15%, -14%), у них сокращается свободное время (-17%, -23%) мальчики и девочки тратят время на общение примерно одинаково, но с возрастом у мальчиков постепенно увеличивается время общения (+167%, +21%), а девочки в среднем тратят в 1,7 раз больше времени на работу по дому, чем мальчики. В будущем планируется изучить детские и родительские депривации, связанные со временем и разработать инструментарий для исследования детского благополучия и детских бюджетов времени.

«Изучение детского благополучия позволило нам установить прямую связь между уровнем благополучия детей и их бюджетами времени», – Мария Нагерняк.



Мария Нагерняк, Наталья Михайлова, Ольга Ворон

Фото: Олег Шишков

Олеся Феоктистова выступила с докладом «Взгляд на детское благополучие с точки зрения финансов или особенности российского «детского бюджета». Федеральный “детский бюджет” в России – это финансовая программа, которая предусматривает выделение средств из федерального бюджета на реализацию программ и мероприятий, направленных на поддержку и развитие детей. Он создан для улучшения условий жизни и образования детей, а также поддержки социальных и культурных программ, работающих с детьми. В России “детский бюджет” направлен на повышение уровня социальной защиты детей и семей с детьми, обеспечение доступности и качества образования, здравоохранения и других социальных услуг для детей и на содействие развитию детей, включая поддержку талантливых детей и тех, кто нуждается в особых условиях. Федеральный “детский бюджет” устанавливается государственным бюджетом России на годовой основе. Он формируется на основе расчета затрат на социальную поддержку детей и семей с детьми, а также на разработку и реализацию программ и проектов в детской сфере. Важно отметить, что федеральный “детский бюджет” дополняется региональными и муниципальными бюджетами, которые также предусматривают финансовую поддержку детей и семей с детьми на местном уровне.

«Инвестирование в детское благополучие сегодня – это инвестирование в будущее страны. Развитие полноценной, здоровой и образованной молодежи способствует устойчивому экономическому росту, инновациям и процветанию национального сообщества», – Олеся Феоктистова.

Заключительная часть семинара была посвящена выступлениям дискуссантов. Екатерина Гладникова добавила, что изучение бюджетов времени детей способствует повышению осведомленности общества, включая родителей и педагогов, о доступных ресурсах и возможностях для развития и поддержки детей. Это помогает создать основу для более активного участия общества в защите прав и интересов детей. Оксана Синявская подчеркнула важность составления и изучения индекса благополучия детей, ведь он помогает определить области, в которых дети могут испытывать проблемы, и разрабатывать стратегии для улучшения их благосостояния. Это также может помочь политикам и лицам, принимающим решения, оценить эффективность программ и политик, направленных на поддержку детей и их семей. Татьяна Канонир обратила внимание слушателей на то, что для более тщательного изучения благополучия детей в России в будущем нужно будет больше фокусироваться именно на индивидуальном подходе, индивидуальном мониторинге состояния отдельного ребенка, что позволит позаботиться о каждом, кто попадет в поле зрения исследователей.

Подводя итоги дискуссии, участники отметили, что изучение детского благополучия является важным, поскольку наше будущее зависит от того, как мы заботимся о детях. Здоровые и счастливые дети являются основой развития общества. Изучение детского благополучия позволяет разработать меры для борьбы с социальным неравенством и создать более справедливое общество, в котором каждому ребенку предоставляются одинаковые возможности.

Мероприятие организовано в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-325).

Анастасия Андрианова

