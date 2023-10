Инвестор построит и передаст городу школу в Рассказовке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор построит и передаст в собственность столицы школу в поселении Внуковском Новомосковского административного округа. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор построит и передаст столице школу в поселении Внуковском ТиНАО, которую смогут посещать почти 1,5 тысячи учеников. Соответствующий договор участия согласовал город. Девелопер вложит в проект более трех миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

В феврале 2021 года в Москве утвердили механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелоперы заключают договоры участия в развитии и благоустройстве столицы и возводят социально значимые объекты в рамках строительства жилья.

«Школу построят на территории жилого комплекса “Рассказово”. Срок ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2025 года», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

