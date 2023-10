До 15 ноября идет прием заявок на межвузовский конкурс «УМНИК-МФТИ-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Конкурс поддержки студенческих инициатив в этом году пройдет по 6 направлениям, участие в котором могут принять студенты и аспиранты любого вуза нашей страны.

Проект, которому в этом году исполняется 15 лет, реализуется в партнерстве с Фондом содействия инновациям. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда содействия инновациям и заполнить электронную форму, в которой нужно описать конкурсный проект. В 2023 году участники могут выбрать одно из 6 направлений:

Цифровые технологии;

Медицина и технологии здоровьесбережения;

Новые материалы и химические технологии;

Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

Биотехнологии;

Ресурсосберегающая энергетика.

Участник может подать только один проект.

Срок подачи заявок до 15 ноября 2023 года, конкурс пройдет в два этапа: заочный полуфинал с 16 ноября до 25 ноября, а финал пройдет в форме защиты презентации перед жюри на кампусе МФТИ в Долгопрудном с 14 по 20 декабря 2023 года.

Ваши вопросы по участию в конкурсе вы можете направлять координатору проекта Ирине Масловой на электронную почту umnik@mipt.ru или по телефону +7(903)170-44-85

