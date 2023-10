Детские технопарки приглашают на новый эфир «100 вопросов взрослому»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

12 октября пройдет четвертый эфир онлайн-ток-шоу «100 вопросов взрослому», которое проводят детские технопарки столицы. Новый выпуск посвятят цифровым продуктам и сервисам, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Зрители узнают, как незрячие дети получают информацию, учатся в школах, занимаются хобби и общаются со сверстниками.

Главным героем эфира станет Дана Дрожжина, менеджер, продюсер цифровых образовательных проектов одного из крупнейших операторов сотовой связи в России. Несмотря на нарушения зрения она ведет активную общественную и творческую жизнь. Дана увлекается спортом, искусством, использует и создает помогающие слабовидящим цифровые технологии. Именно о них она расскажет на ток-шоу. Зрители познакомятся с программами для слабовидящих людей, а также узнают, какие цифровые профессии доступны незрячим людям.

Эфир начнется в 16: 45. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале детских технопарков. Ссылка на подключение придет на электронную почту.

Зрители могут прислать свои вопросы до эфира или задать их во время встречи. Для этого нужно отправить сообщение в телеграм-канале «Детские технопарки Москвы». В конце ток-шоу авторы самых интересных вопросов получат призы.

Модератором встречи станет Варвара Лазовацкая — амбассадор Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», молодежный блогер, спикер Российской креативной недели, Международного молодежного исторического форума.

Проект детских технопарков курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

