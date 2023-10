ГУУ показал себя на Всероссийском фестивале «Наука 0+»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 6 по 8 октября 2023 года в Москве прошёл Всероссийский фестиваль «Наука 0+», в котором приняли участие представители Государственного университета управления.

Фестиваль науки впервые был проведён в 2006 году. На данный момент это одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России с десятками миллионов участников в очном и онлайн-формате. Центральными площадками Фестиваля в этом году стали Фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус МГУ, Российская академия наук, Парк «Зарядье» и ЦВК «Экспоцентр».

Государственный университет управления ежегодно принимает участие в мероприятиях Фестиваля науки. На этот раз ГУУ совместно с вузом-партнёром – Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГМИ (ГТУ)) – организовал стенд на площадке «Экспоцентра», где прошла крупнейшая научно-популярная выставка.

От ГУУ на выставке был представлен «VR-тур по кампусу ГУУ» – интерактивный виртуальный проект, презентация инфраструктуры с эффектом присутствия, созданная на основе 3D-панорам. Проект позволяет полностью исследовать основные корпуса Государственного университета управления.

Участие в фестивале приняли ведущий специалист УКНИ Анна Сотникова, начальник проектно-учебной лаборатории сквозных технологий цифровой экономики Артём Дьячков и активисты «НЕОНа» – подразделения лаборатории – Тимофей Шмыгов, Антон Галкин и Иван Павлов, которые проводили виртуальную экскурсию для гостей выставки.

СКГМИ представил экспозицию «Горное дело: от кирки до автономного искусственного интеллекта». Профессор кафедры горного дела Денис Стадник рассказал об истории добычи полезных ископаемых от самых истоков до современных технологий, применяемых сегодня, а посетители стенда смогли увидеть экспонаты прошлого – фонари, кирку и шахтерские каски 1950-1970-х гг.

«Наука 0+» – ключевой проект по популяризации науки в России и один из наиболее масштабных просветительских проектов в мире. Организатором Всероссийского фестиваля в Москве является Правительство при поддержке Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI