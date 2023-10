Горожане оценили результаты благоустройства в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине, Ховрине и Кунцеве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жители районов Бирюлево Восточное, Западное Дегунино, Ховрино и Кунцево оценили результаты благоустройства общественных пространств в рамках проекта «Проектируем район». В голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 250 тысяч человек. Концепцию развития районов разрабатывали при участии горожан.

Так, на Касимовской улице в Бирюлеве Восточном обустроили четыре детские игровые площадки. Недалеко от них поставили лавочки и качели с навесами. Для любителей активного отдыха оборудовали площадку с тренажерами и столом для тенниса. 51 процент участников голосования оценили изменения на отлично, а четверку поставили 42 процента.

На улице Маршала Федоренко в Западном Дегунине обустроили общественное пространство с детскими и спортивными площадками. Месту для отдыха с ярким оформлением и большим количеством зелени 47 процентов участников голосования поставили высшую оценку, еще 44 процента оценили результат на четверку.

На Петрозаводской улице в Ховрине создали место для отдыха с необычными круглыми качелями. Жители также предложили установить здесь три игровых городка для детей разного возраста. В результате для ребят постарше оборудовали спортивный канатный комплекс с каруселями и качелями, а площадку для малышей с песочницей и горкой оградили заборчиком. На отлично результаты благоустройства оценили 60 процентов проголосовавших, а на четверку — 35 процентов.

В Кунцеве около корпусов 1 и 2 дома 97 на Рублевском шоссе обустроили яркое общественное пространство с детскими и спортивными площадками, разбитое на функциональные зоны. 57 процентов участников голосования поставили проекту пятерку, а 37 процентов оценили результат на четверку.

Проект «Проектируем район» позволяет москвичам решать, как будут выглядеть общественные пространства рядом с их домами. В реализации идей жителям помогают профессиональные архитекторы и другие специалисты, которые разрабатывают концепции благоустройства по результатам онлайн-опросов. Так, в апреле 2023 года на платформе «Электронный дом» провели голосование среди жителей районов Преображенское, Строгино, Царицыно, Богородское, Восточный, Новокосино, Перово, Западное Дегунино и Савеловский.

Сейчас в проекте «Активный гражданин» благодаря серии голосований «Осень в Москве» горожане могут узнать, как интересно и с пользой провести время, оценить развитие своего района в пяти ключевых сферах, а также достижения Москвы в целом.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

