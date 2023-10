Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербургском политехническом университете с рабочим визитом побывал главный федеральный инспектор по Санкт‑Петербургу аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Павел Дашков.

Гостя встречали ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской, руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов, учёный секретарь университета Дмитрий Карпов.

Во время деловых переговоров в ректорате Андрей Рудской вкратце познакомил Павла Дашкова с историей Политехнического университета, научными открытиями политехников, обозначил первоочередные задачи, которые решает вуз. Ректор СПбПУ пояснил, что разработки и исследования наших учёных направлены на обеспечение важнейших отраслей российской промышленности: оборонной, ракето- и судостроительной, автомобильной, радиоэлектронной, медицинской и др.

Более детальный экскурс в прошлое Политеха провёл для высокого гостя директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов. Он рассказал о выдающихся политехниках, портреты которых размещены в галерее главного учебного корпуса, показал экспозицию музея, представил уникальные коллекции.

В научно-исследовательском корпусе главный федеральный инспектор осмотрел макет кампуса СПбПУ и инновационного проекта «Технополис Политех», поддержанного Президентом и Правительством Российской Федерации, и вписанного в стратегию развития Санкт-Петербурга.

Владимир Глухов рассказал, что цель создания Технополиса — обеспечить подготовку и переподготовку инженерно-исследовательских команд для высокотехнологичной промышленности, способных разрабатывать и применять цифровые технологии мирового уровня, решать на их основе актуальные сложные задачи-вызовы. Технополис планируется строить в границах основного кампуса Политехнического университета и станет современным и комфортным пространством для исследований, учёбы и проживания. Инфраструктура образовательного, технического и культурного центра будет интегрирована в окружающую городскую среду и станет доступной также для жителей.

В завершение визита главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу посетил Суперкомпьютерный центр «Политехнический».

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI