В Санкт-Петербургском политехническом университете прошла международная конференция IUNC Eurasia 2023

С 4 по 7 октября в СПбПУ состоялась международная конференция IUNC Eurasia 2023. Это ежегодная международная конференция по экспорту высшего образования, которая объединяет представителей ведущих российских и зарубежных вузов. Делегаты встречаются на рабочих сессиях с докладами, презентациями и дискуссиями, делятся своими достижениями, обмениваются опытом. Для участников это возможность узнать успешные практики коллег, поделиться своими наработками в сфере интернационализации, рекрутмента и продвижения университетов. Популяризация российского образования за рубежом имеет большой потенциал для развития сотрудничества и обмена знаниями между отечественными университетами и иностранными.

В первый день конференции состоялось торжественное вручение премии «Интернационализация высшего образования» Ассоциации восточно-европейских университетов (Eastern European Universities Association, EEUA), где СПбПУ получил сразу две награды: «Личный вклад» и «Международная репутация вуза».

Конференция IUNC Eurasia 2023 — значимое событие в международной жизни университетского сообщества России и многих зарубежных стран. Ассоциация восточно-европейских университетов, которая уже более десятка лет ежегодно собирает эту конференцию, выступает ключевым игроком в этом пространстве и выполняет важнейшую интеграционную функцию.

Приветствуя участников, проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев отметил: Обмен мнениями критически важен в сегодняшней ситуации, когда российское образование должно отвечать на неординарные вызовы, выходить на новые регионы, выстраивать долгосрочные партнёрства и дружеские связи с самыми разными странами. Недаром две ключевые сессии нашей конференции посвящены РАФУ и БРИКС — это два важнейших механизма межнационального взаимодействия .

Первая рабочая сессия конференции была посвящена продвижению российского образования и русского языка в странах Африки. На встрече был представлен проект Российско-Африканского сетевого университета (РАФУ), который с этого года координируется Политехническим университетом. Модератор встречи — заместитель начальника Управления международного образования СПбПУ и координатор консорциума РАФУ Алла Мазина, открывая сессию, описала план по расширению числа участников, открытию совместных структур в партнёрстве российских и африканских университетов, реализации проекта Летний университет РАФУ. Одна из основных проблем для участников этого объединения — улучшение качества существующего высшего образования и повышение количества университетов на африканском континенте, подготовка высококвалифицированных кадров. На сессии были представлены презентации участников консорциума о своём опыте на примере уже реализованных и запланированных проектов в рамках вектора развития и продвижения российского образования в РАФУ.

Директор Высшей школы международных образовательных программ СПбПУ Виктор Краснощёков рассказал о проекте основания подготовительных факультетов в странах Африки и продвижения русского языка. В Мали открытие центра русского языка Политеха планируется уже в ноябре.

Начальник отдела международной академической мобильности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Людмила Подгорная представила информацию об образовательных проектах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в странах Африки.

Второй день конференции открыла пленарная сессия по продвижению российского образования в странах БРИКС+. Развитие этого сообщества даёт много возможностей для всех участников.

С докладами выступили проректор по международной деятельности Московского политехнического университета Юлия Давыдова, директор международной образовательной программы факультета латиноамериканских исследований FLACSO-Аргентина Андреа Риззотти, президент Фонда Lined Национального университета Мар-дель-Плата в Аргентине профессор Даниэль Антенуччи. Также участие приняли докладчики из Индии: директор Инженерного колледжа Бирла Вишвакарма Махавидьялая Индраджит Патель и президент Ассоциации индийских университетов, вице-канцлер Университета науки и технологий Мегхалая Г. Д. Шарма.

Генеральный директор Ассоциации восточно-европейских университетов Богдан Вороновский рассказал о возможности объединения университетов из стран БРИКС+: Это даст новый толчок к развитию. Очевидно, что у нас есть много и общего, и разного. И то, чем мы можем поделиться с другими странами. Наш совокупный потенциал очень большой, и синергия нашего взаимодействия поможет каждому участнику достичь нужных результатов в международной образовательной деятельности .

В дни конференции прошли деловые встречи представителей вузов с рекрутинговыми агентствами, а также рабочие программы, на которых участники обсуждали современные инструменты продвижения, маркетинговые программы и нестандартные подходы в работе с иностранными абитуриентами.

Несмотря на плотный график конференции, участники смогли ознакомиться с кампусом СПбПУ и насладиться прогулкой по Санкт-Петербургу.

