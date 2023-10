В Политехе почтили память разведчика Алексея Крохина

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 октября в Политехническом университете состоялась конференция, посвящённая 85-летнему юбилею окончания Механико-машиностроительного факультета Ленинградского политехнического института руководителем Управления нелегальной разведки КГБ при Совете министров СССР генерал-майором Алексеем Алексеевичем Крохиным. Организатор — Kомитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Алексей Алексеевич Крохин окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института в 1938 году, после распределился на завод «Электросила». Вскоре поступил на службу в органы контрразведки. Когда началась Великая Отечественная война, А. А. Крохин стал заместителем начальника Особого отдела НКВД, который обслуживал авиационные части Ленинградского военного округа. В 1943 году его направили в Главное управление контрразведки НКО СМЕРШ, а через три года перевели во внешнюю разведку. Он возглавлял резидентуру советской разведки в Париже, был заместителем начальника ПГУ КГБ при Совете министров СССР, руководил Спецуправлением нелегальной разведки, исполнял обязанности уполномоченного КГБ по координации и связи с МГБ и МВД ГДР. Именно Алексей Крохин координировал подготовку и обмен советского разведчика-нелегала Вильяма Генриховича Фишера на американских шпионов 10 февраля 1962 года в Германии. В 1974 году в звании генерал-майора вышел в отставку.

А. А. Крохин награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, включая боевые, а также высшей ведомственной наградой — нагрудным знаком «Почётный сотрудник госбезопасности».

Памятная встреча началась с церемонии возложения цветов к мемориальным доскам выпускников ЛПИ, разведчиков — Героя Советского Союза Виктора Лягина и начальника ИНО ОГПУ — НКВД Артура Артузова.

В мероприятии участвовали руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов, проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, проректор по безопасности Алексей Соколов, профессор кафедры общественных наук Гуманитарного института Дмитрий Кузнецов, а также заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов, сотрудник профильного Управления Службы внешней разведки России, полковник Павел Снитко, начальник Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ РФ генерал-майор юстиции Вячеслав Бараненков, президент Фонда поддержки офицеров запаса органов безопасности, писатель и прозаик Сергей Рац и президент Фонда «Культура и образование», главный редактор газеты «Вестник высшей школы» Геннадий Попов. На мероприятии присутствовал внук В.А. Лягина Алексей Есипов.

Политех — это особый вуз, у него много талантливых выпускников, которые проявляют себя во всех областях, трудясь на благо страны. Среди наших выпускников есть и служащие Внешней разведки. Полученные знания помогли им в героическом служении Родине , — подчеркнул Владимир Глухов.

После этого гости посетили Музей истории СПбПУ. Его директор Валерий Климов провёл экскурсию, в которой осветил главные события из истории Политехнического.

Конференция, приуроченная двум памятным датам — 85-летнему юбилею окончания ЛПИ Алексеем Крохиным, а также 40-й годовщине со дня его смерти — началась с торжественного события. Валерий Климов передал в дар Залу истории внешней разведки России репринт личного дела студента Алексея Алексеевича Крохина. Павел Снитко заверил, что такой подарок станет достойным экспонатом. Потом Валерий Юрьевич поделился интересными фактами из студенческих лет будущего разведчика в институте.

Сегодня исполняется сорок лет с того дня, как Алексей Алексеевич покинул эту земную жизнь. Мы не могли не почтить память этого удивительного человека, большого профессионала, истинно преданного отчизне. Для нас большая честь находиться сегодня в этих стенах и вспоминать, что 85 лет назад он окончил Политех , — отметил в выступлении Вячеслав Калганов.

Павел Снитко рассказал, что его специально командировали из Москвы, чтобы он смог принять участие в конференции. Свой доклад он посвятил работе Алексея Крохина в Специальном управлении, его вкладе в восстановление позиций отечественной нелегальной разведки во многих странах мира.

Он остался в памяти как человек, который честно отработал, отдал свою жизнь служению Родине. Он был из той когорты людей, которые горят на работе, не жалея себя. Хочу поблагодарить комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и руководство Политехнического университета за то, что они чтут память о людях, которые оканчивали ваш вуз, но по воле судьбы выбрали иную стезю, с честью неся звание выпускников Политеха , — поделился Павел Снитко.

Ведущий специалист Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Екатерина Орно выступила с докладом о службе Алексея Крохина в разведке. После всех выступлений докладчики ответили на вопросы участников конференции.

