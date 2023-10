В Москве более чем вдвое увеличили производство электрического оборудования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по август 2023 года производство электрического оборудования в столице выросло на 104,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Во многом это связано с увеличением выпуска электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Столичные предприятия выпускают контрольно-измерительную аппаратуру, кабели, распределительные и осветительные приборы, аккумуляторные батареи и прочие устройства.

«Объем производства электрического оборудования в Москве продолжает расти. За восемь месяцев 2023 года столичные компании выпустили на 104,4 процента больше изделий, чем за те же месяцы 2022-го. В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось на 131,9 процента, электрических ламп и осветительного оборудования — на 6,7 процента, кабелей и кабельной арматуры — на 3,7 процента», — рассказал Владимир Ефимов.

Сегодня в столице функционируют более 130 производителей электрического оборудования. Они обеспечивают рабочими местами свыше 17 тысяч человек.

«С января по август этого года предприятия отрасли отгрузили товары на общую сумму 170,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,5 раза превышает показатель за восемь месяцев 2022-го. Это объясняется возросшим спросом на отечественную продукцию в связи с уходом зарубежных производителей, а также системной поддержкой предприятий со стороны города», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Два предприятия, специализирующихся на выпуске кабельной продукции, имеют статус промышленного комплекса, который дает доступ к значительным льготам. Например, ставка налога на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17, налоги на недвижимость и землю — 50 и 20 процентов от исчисленного соответственно, ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

Кроме того, в сентябре Москва заключила с инвестором офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. Данный механизм позволяет городу локализовывать на своей территории важнейшие предприятия. Инвесторы при этом получают гарантию долгосрочного сбыта продукции.

Сегодня в Москве расположено свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных компаний и около 100 малых. На них производят мебель, одежду, медицинское оборудование, лекарства и многие другие товары.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

