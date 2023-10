Более 18 миллионов человек в смешанном формате погрузились в науку в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

С 6 по 8 октября в Москве состоялось одно из крупнейших мероприятий Десятилетия науки и технологий – Всероссийский фестиваль НАУКА 0+, в котором в онлайн и офлайн-форматах приняли участие 18 миллионов человек.

Организатором Фестиваля в столице выступило Правительство Москвы в лице Департамента образования и науки при поддержке Минобрнауки России, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН. Приветствие участникам фестиваля направил Президент России В.В. Путин.

Мероприятия НАУКА 0+ продлятся всю осень, в том числе в Новосибирской области, Красноярске, Владивостоке, Краснодаре и других российских регионах. Кроме того, масштабные фестивали НАУКА 0+ пройдут в Китае (в г. Шэньчжэнь) с 24 по 29 октября на базе совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ и столице Узбекистана г. Ташкенте 4 и 5 ноября.

В московскую программу вошло свыше 10 000 научно-популярных мероприятий, среди которых мастер-классы, научные бои, дискуссии, конкурсы, а также более 500 популярных лекций от ученых разных направлений науки. На 100 площадках города в Фестивале участвовали более 450 организаций – вузов, научно-исследовательских институтов РАН, технологических компаний, музеев, парков. Для гостей работали более 20 000 квадратных метров интерактивных научно-популярных выставок по всей Москве.

На различных площадках, среди которых МГУ имени М.В. Ломоносова, ЦВК «Экспоцентр», парк «Зарядье», РАН и множество вузов, научно-исследовательских центров и музеев столицы, были размещены масштабные экспозиции, посвященные девяти тематическим модулям: «Вселенная», «Материя», «Сельское хозяйство», «Инжиниринг», «Жизнь и живые системы», «Медицина и здоровье», «Энергия», «Человек и общество», «Технологии и инновации».

В пятницу, 6 октября, Фестиваль начался с акции «Ученые – в школы!», в рамках которой исследователи из ведущих вузов и технологических компаний прочитали лекции для детей в 300 школах Москвы. Ученики узнали, каково предназначение вещества и антивещества во Вселенной, как протекают глобальные социоприродные процессы, можем ли мы спасти планету от экологической катастрофы и какие вообще проблемы экологии сейчас обострились.

Торжественная церемония открытия состоялась вечером пятницы в МГУ имени М.В. Ломоносова. Все, от декораций до музыкального оформления, звучало в унисон с темой Фестиваля – «Океан науки. Твое полное погружение». Актовую лекцию о значении науки и достижениях отечественных ученых прочитал ректор Московского университета академик В.А. Садовничий. «Когда-то предложенный в МГУ как университетский праздник науки к своему “совершеннолетию” Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ подходит в отличной интеллектуальной форме. Сотни площадок во всех субъектах Российской Федерации, миллионы участников, партнерские фестивали за рубежом. Все это сегодняшний день фестиваля, результат многолетних усилий всех, кто помогает создавать его особую атмосферу, хранит традиции, поддерживает его энергетику», – отметил Виктор Антонович.

В рамках традиционного «Золотого лектория» в Фундаментальной библиотеке именитые российские ученые Сергей Лукьянов, Андрей Наумов, Константин Анохин, Евгений Антипов, Дмитрий Ушаков, Михаил Криницкий, Андрей Кибрик, Григорий Рубцов и Олег Кораблев прочитали лекции на актуальные для современного научного процесса темы. Слушатели смогли узнать, как применяется искусственный интеллект в науках о Земле, какие вообще существуют виды интеллекта, что из себя представляют источники энергии глазами химиков, в чем ценность языков и какие секреты о прошлом и даже будущем Земли таит Марс.

Еще в Фундаментальной библиотеке разместилась обширная научная экспозиция, которая заняла два этажа и охватила все основные фестивальные тематики этого года. Гости смогли провести химические и физические эксперименты, узнать об исследованиях морских глубин, как пластик вредит чайкам. Стратегический партнер Фестиваля Сбер представила обширную коллекцию своих передовых разработок в сфере умных устройств и цифровых ассистентов, особым вниманием у гостей площадки пользовался кот-робот.

Своего четвероногого друга из металла и микросхем представили и разработчики из НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова. После презентации на главной сцене в Экспоцентре их собака-робот гуляла по всему первому этажу Фундаментальной библиотеки, кокетничала с участниками и давала лапу тем, кто решался ближе познакомиться с достижением инженерной мысли.

Самым смелым из гостей Фундаментальной библиотеки довелось погладить огромных тараканов и посмотреть на невероятную коллекцию насекомых. Свои исследования также продемонстрировали участники научно-образовательных школ МГУ. Совместные работы биологов, химиков и археологов были представлены уникальными экспонатами на их стендах: древние амулеты, предметы быта и даже лошадиные черепа, по которым, благодаря современным приборам и инновационным методам анализа, можно определить не только возраст костей, но и даже породу животного.

В свою очередь, факультет психологии МГУ провел традиционный Science Slam Psychology на сцене актового зала Фундаментальной библиотеки МГУ, что стало веселым и занимательным завершением второго дня Фестиваля НАУКА 0+ в Москве.

В двух шагах от Фундаментальной библиотеки, в Шуваловском корпусе, разместилась уютная выставка достижений факультетов и подразделений МГУ. Студенты и сотрудники представили необычные мастер-классы и различные экспонаты прямиком из своих лабораторий.

Также в Шуваловском корпусе все желающие смогли лично пообщаться с приглашенным космонавтом Олегом Блиновым и во время телемоста с МКС задать вопросы его коллегам с орбиты Земли: Олегу Кононенко, Николаю Чубу и Константину Борисову. Исследователи космоса ответили на множество вопросов участников Фестиваля о быте и работе в условиях нулевой гравитации. Особое внимание они уделили деталям работы с уникальным биопринтером, который, используя технологию 3D-печати может создавать объекты из органического материала.

Более подробно о том, как наука от создания простых механизмов дошла до программирования машин, создающих органы и различные ткани тела, рассказал в своей лекции выпускник факультета фундаментальной медицины МГУ Юсеф Хесуани.

Телемост соединил Шуваловский корпус МГУ в Москве и наукоград Кольцово в Новосибирской области, чтобы гости Фестиваля узнали подробнее о создании Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) – первого в мире источника синхротронного излучения поколения 4+. Заместитель директора по научной работе ЦКП «СКИФ» Ян Зубавичус рассказал о возможностях использования научного объекта в интересах науки и человечества.

Кроме насыщенной экспозиции, посвященной факультетам Московского университета, и интересного лектория Шуваловский корпус вместил уникальную выставку работ 130 талантливых школьников из России и других стран (на очный тур в Москву прилетели 5 школьников из Турции) в рамках колоссального конкурса «Ученые будущего». Юные исследователи и изобретатели вместе со своими учителями-наставниками представили на суд коллегии жюри научные проекты из самых разных областей науки. В последний день Фестиваля будущие ученые получили памятные призы от производителя смартфонов Infinix и грамоты.

Более подробно о том, как прошел Фестиваль, читайте на сайте https://festivalnauki.ru/.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI