«Активные граждане» выберут лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное площадкам первого фестиваля «Усадьбы Москвы». Он проходил в столице с 1 июля по 30 сентября.

Москвичам предлагают выбрать самую интересную из 15 усадеб, на территориях которых были организованы фестивальные мероприятия.

Так, в Петровском путевом дворце можно было посетить экскурсию, лекцию и концерт, а в городской усадьбе А.К. Разумовского — сыграть в бирюльки, серсо и крокет, принять участие в пикнике и послушать классическую музыку на музыкальном шоу. В музее-заповеднике «Царицыно» гости знакомились с работами архитектора Василия Баженова, смотрели иммерсивные спектакли, а также посещали экскурсии и лекции.

Тематические пикники организовали в усадьбах Кусково, Измайлово, Влахернское-Кузьминки, Покровское-Стрешнево, музее-заповеднике «Коломенское». А в Переделкине прошли литературные чтения «Макросъемка природы Переделкина в поэзии Пастернака» и чаепитие в советском формате. Всего в рамках фестиваля прошло более 340 мероприятий. В их число вошли интерактивные шоу, мастер-классы, спектакли, лекции, концерты, экскурсии и многое другое.

Фестиваль планируют сделать традиционным. Ответив на второй вопрос голосования, горожане могут предложить мероприятия, которыми нужно дополнить его программу в будущем.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, всего прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

