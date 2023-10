07.10.2023 Kolejni ochotnicy zasilili szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

7 października br. w m. Drezdenko szef MON wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

“Władza, która lekceważy zagrożenia, naraża państwo na zagrożenie w postaci agresji. Władza, która wzmacnia siły zbrojne, która inwestuje w bezpieczeństwo odstrasza agresora. Zapewniam, że obecny rząd będzie konsekwentnie wzmacniał Wojsko Polskie, aby odstraszać agresora. Doprowadziliśmy do tego, że powstały Wojska Obrony Terytorialnej. Mimo tego, że są tacy, którzy krytykują Wojska Obrony Terytorialnej, żołnierze WOT fantastycznie sprawdzili się niosąc pomoc tym, którzy byli dotknięci klęskami żywiołowymi, czy niosąc pomoc podczas pandemii, ale także wspierając strażników granicznych i żołnierzy wojsk operacyjnych na granicy polsko-białoruskiej”

– zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.

Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało w Drezdenku 72 ochotników (w tym 35 kobiet). Większość ochotników to ludzie w wieku 30 lat. Wśród nich są również uczniowie i studenci. Pozostali ochotnicy to ludzie o różnych zawodach, zainteresowaniach i pasjach. Wśród przysięgających znaleźli się między innymi prawnik, ratownik medyczny, pracownicy RON, nauczyciele, inżynier-mechanik, konstruktor-mechatronik, politolog, maszynista, elektryk, rolnik, krawiec, lakiernik samochodowy, pracownik poczty, kucharz, spawacz.

Po przysiędze żołnierze rozpoczną służbę w rejonie swojego zamieszkania. Tym samym zwiększy się liczba żołnierzy czterech batalionów lekkiej piechoty w Wielkopolsce i województwie lubuskim.

Szef MON podziękował ochotnikom za ich decyzję o związaniu swojej przyszłości z Wojskiem Polskim.

“Bardzo dziękuję, że wstępujecie do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wyróżnionych żołnierzy pytałem, czym zajmują się w cywilu. Mamy do czynienia z połączeniem doświadczenia z młodością. Są uczniowie szkoły średniej, którzy zapowiadają, że wstąpią do uczelni wojskowych i staną się oficerami. Są także ludzie, którzy mają swój dorobek zawodowy, którzy chcą łączyć swoje życie zawodowe ze służbą dla Ojczyzny, za co bardzo dziękuję”

– powiedział.

Podczas uroczystości minister M. Błaszczak wręczył pamiątkowe ryngrafy żołnierzom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w ramach szkolenia podstawowego.

Wydarzeniu towarzyszył statyczny pokaz sprzętu i uzbrojenia. Wielkopolscy terytorialsi zaprezentowali także swoje umiejętności podczas pokazu działania sekcji lekkiej piechoty w terenie zurbanizowanym z wykorzystaniem amunicji ślepej i środków pirotechnicznych. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.>>>>> GALERIA – Uroczysta przysięga żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

***12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej liczy obecnie blisko 2400 żołnierzy. Brygada odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo mieszkańców województwa wielkopolskiego i lubuskiego.

Misją 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków.

