Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nowe inwestycje w całej Polsce dzięki wsparciu z budżetu państwa

– Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki kolejnego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. Wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce – mówił premier.

W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych w całej Polsce powstaje szereg przedsięwzięć, które zmieniają komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Polki i Polacy nie muszą przeprowadzać się do dużych miast – ich potrzeby zaspokajane są w ich miejscowości. Okolica się rozwija i mieszkańcom żyje się lepiej.

W ramach VIII edycji RPIS przekażemy samorządom prawie 26 mld PLN. Dzięki temu w całej Polsce powstanie 5 tys. inwestycji.

Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 millones de PLN

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 millones PLN

1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 millones de PLN

Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie od 80 proc. nawet hacer 95 proc.

Poznaj wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

Bezzwrotne dofinansowania na drogi, szkoły, obiekty sportowe

Zabraliśmy pieniądze mafiom VAT-owskim – dzięki temu możemy przekazywać samorządom dodatkowe środki z budżetu państwa na inwestycje bliskie ludziom. Chcemy, żeby Polki y Polacy mogli podróżować po bezpiecznych drogach. Dbamy o to, aby dzieci mogły uprawiać sport w nowoczesnych halach sportowych czy uczyć się w wyremontowanych salach lekcyjnych. Dzięki odpowiedniej polityce naszego rządu Polska lokalna rozwija się i pięknieje.

Wcześniejsze rządowe dofinansowania dla samorządów

A kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która była skierowana do wszystkich samorządów w całej Polsce. W ubiegłych latach do JST trafiło ponad 53 mld zł.

W I naborze dofinansowanie otrzymało 97% jednostek samorządu terytorialnego.

W II naborze dofinansowanie otrzymało 100% samorządów, które złożyły wniosek.

Dzięki RPIS we wsiach, gminach czy miastach w całej Polsce powstały lub zostały zmodernizowane m.in. drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, boiska i obiekty sportowe, żłobki, przedszkola i szkoły, siłownie plenerowe, budynki i infrastruktura towarzysząca OSP.

Wszystko robimy z myślą o tym, żeby mieszkańcom Polski lokalnej żyło się jak najlepiej, a gminy mogły się rozwijać.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Dotychczas odbyło się osiem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczyliśmy – bez uwzględnienia VIII naboru – ponad 71 mld zł.

I, II i VIII edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;

III i VI edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;

IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;

V i VII edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Dowiedz się więcej na temat Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

MIL OSI