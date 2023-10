Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Начался новый сезон форсайт-сессий «Москва-2030». Ученики предпрофильных классов будут разрабатывать проекты в сфере развития городской среды, науки и технологий, образования, предпринимательства и промышленности. В конце каждой встречи ребята защищают свои идеи перед экспертами — представителями бизнеса, государственных ведомств, вузов и научных центров.

Проект должен быть направлен на повышение качества жизни москвичей и иметь практическую значимость в перспективе. Мозговые штурмы будут проходить два раза в месяц в течение всего учебного года.

«Идеи, которые разрабатывают школьники на форсайт-сессиях, показывают, что предпрофессиональное образование действительно дает результаты: будущие выпускники демонстрируют глубокое проектное мышление и исследовательский подход к задачам по улучшению жизни в городе. В перспективе свои идеи ребята могут развить и защитить на научно-практических конференциях, победа в которых может принести им дополнительные баллы к ЕГЭ. А если проект высоко оценят эксперты, не исключено, что в ближайшие годы мы сможем увидеть разработки наших учеников на улицах Москвы», — подчеркнула Олеся Лукашук, заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки.

Уже состоялась встреча «Медицина мегаполиса», на которой ученики медицинских классов поделились своими проектами. Среди инновационных идей старшеклассников — система мониторинга здоровья с помощью мобильных устройств, эпидемиологическая карта, микрочипы с функцией отслеживания течения аутоимунных заболеваний и передачи информации врачам. Кроме того, ребята представили проекты уличных мобильных станций со встроенными камерами и искусственным интеллектом, способные автоматически вызвать скорую помощь в экстренных ситуациях.

На прошедшей форсайт-сессии «Коллаборативная революция: горизонты инноваций» школьники из предпринимательских классов предложили использовать VR-технологии для улучшения командной работы. В числе идей также была разработка нейросети для коллаборации стартаперов и инвесторов, создание объединенного предпринимательского сообщества для упрощения взаимодействия бизнеса и государства в развитии городской среды и инфраструктуры.

В прошлом учебном году 850 школьников разработали и презентовали 90 проектов. Экспертами стали представители более чем 80 городских ведомств, российских компаний, научных организаций, вузов и московских школ.

Интеллектуальные соревнования помогают школьникам развивать свои таланты и навыки, которые пригодятся при выборе профессии. Кроме того, благодаря форсайт-сессиям в столице формируется сообщество креативных и энергичных учеников предпрофессиональных классов. В будущем они станут ценным ресурсом столицы и пополнят ряды инициативных молодых профессионалов, необходимых для развития науки и бизнеса в Москве. Достижение этих целей соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

С сентября 2023 года ученики предпрофессиональных классов получают образование по новому стандарту, который предполагает углубленное изучение профильных предметов и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий. Узнать о нем подробнее можно на сайте «Школа. Москва».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI