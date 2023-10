Фонтанный комплекс на Поклонной горе начали готовить к зиме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе начали готовить к зиме. Это один из самых больших фонтанов в Москве, его открыли в 1995 году — к 50-летию окончания Великой Отечественной войны.

«Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин. После завершения очистки приступим непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают в том числе демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Комплекс фонтанов «Годы войны» находится на главной аллее парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти прямоугольных чаш из темно-красного гранита. Из каждой бьет 45 вертикальных водяных струй. Всего их 225 — столько недель длилась Великая Отечественная война.

Сезон работы фонтанов в Москве завершился 5 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства отключили их и приступили к очистке. Зимой фонтаны будут готовить к новому сезону, который традиционно начинается в конце апреля.

