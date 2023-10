Собянин подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ имени Филатова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Врачи флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова приняли около 5,5 тысячи пациентов и провели более 750 экстренных операций. Центр открылся всего месяц назад. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, чаще всего во флагманский центр ГКБ № 15 имени О.М. Филатова экстренно попадают пациенты с острыми панкреатитами, холециститами, аппендицитами, травмами, сердечными приступами и сердечно-сосудистыми патологиями. Их доставляют на машинах и на вертолете скорой помощи, в клинике есть площадка для санитарной авиации.

«Флагманский центр ГКБ имени О.М. Филатова работает по новому стандарту экстренной помощи. Это — единые медицинские алгоритмы, опытные врачи, самое современное оборудование и забота о пациентах и их близких», — отметил Мэр Москвы.

Такие же центры в этом году открылись в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Идет работа по созданию флагманских центров в ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова.

