Собянин: Новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

За неделю работы нового регулярного речного маршрута пассажиры воспользовались им 11 тысяч раз. Электросуда выполнили более 350 рейсов от ЗИЛа до Печатников, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Сейчас на новом маршруте шесть причалов-остановок. По мере готовности будем открывать остальные. Все суда новые, комфортные и входят в систему Московского транспорта. У владельцев билетов “Единый” на 90 или 365 дней стоимость речной поездки входит в абонемент», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Благодаря новому маршруту пассажиры могут экономить до 30–40 минут в пути по сравнению с автомобильным или городским транспортом.

Второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке открыли 29 сентября. Его протяженность — более девяти километров. Первый маршрут появился летом. Он связал Киевский вокзал и Шелепихинскую набережную.

