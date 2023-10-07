Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения Президента России Владимира Путина. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

«Под Вашим руководством Россия и ее столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!» — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Мэр Москвы также пожелал Президенту России здоровья и сил в служении Отечеству.

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