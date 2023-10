Сергей Собянин: За пять лет количество производств в Москве выросло в 1,5 раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За последние пять лет количество производственных предприятий в столице увеличилось в полтора раза. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Больше всего компаний — 184 — открылось в сферах радиоэлектроники и приборостроения. Кроме того, активно развиваются сферы химической и медицинской промышленности, общего машиностроения, а также производство строительных материалов.

Многие заводы увеличивают выпуск продукции. Так, предприятия обрабатывающих отраслей за пять лет нарастили его вдвое.

«Успешно справляются московские компании и с импортозамещением. Собственные прорывные разработки уже заменили иностранные аналоги в машиностроении, радиоэлектронике и в производстве стройматериалов», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Для столичных производителей в этом году организовали премию PromMoscow Awards. Награды получили более 20 самых крупных промышленных предприятий.

Мэр Москвы также напомнил, что для производителей в городе действует свыше 20 мер поддержки, среди которых льготы по налогам и субсидии.

